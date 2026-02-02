Zaloguj się lub Zarejestruj

Muzyka z tej klimatycznej gry nagrodzona Grammy. Konkurencja została w tyle

Patrycja Pietrowska
2026/02/02 18:40
Austin Wintory triumfuje na Grammy 2026.

Podczas gali Grammy Awards 2026 ogłoszono zwycięzców w najważniejszych kategoriach muzycznych minionego roku, w tym także w segmencie poświęconym grom wideo i innym formom interaktywnej rozrywki. Wśród licznych nominowanych tytułów znalazły się zarówno wysokobudżetowe produkcje, jak i bardziej artystyczne projekty, jednak to właśnie Sword of the Sea okazało się największym wygranym w swojej kategorii.

Sword of the Sea
Sword of the Sea

Sword of the Sea triumfuje na Grammy 2026

Nagrodę Grammy za najlepszą ścieżkę dźwiękową do gier wideo i mediów interaktywnych zdobył kompozytor Austin Wintory, który odpowiadał za oprawę muzyczną Sword of the Sea. Tym samym jego praca została oceniona wyżej niż kompozycje stworzone do takich produkcji jak Avatar: Frontiers of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circle oraz Star Wars Outlaws. Konkurencja była więc wyjątkowo silna.

Surfuj po wspaniałych falach piasku i lśniących wodach w epickiej wyprawie, aby przywrócić utracony ocean w Sword of the Sea.

Od wizjonerskiego artysty stojącego za ABZÛ, The Pathless i Podróżą – Sword of the Sea to nastrojowa przygoda surfingowa z dynamicznym mieczolotem, inspirowanym jazdą na deskorolce i snowboardzie.

Stworzone przez uznany zespół Giant Squid – Sword of the Sea cechuje się unikalną, artystyczną oprawą autorstwa dyrektora kreatywnego Matta Navy i piękną muzyką, którą skomponował Austin Wintory. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Sword of the Sea to klimatyczna gra przygodowa tworzona przez studio Giant Squid. Gracz wciela się w postać Wraitha, który porusza się po świecie przy pomocy futurystycznego hoversworda. Mechanika rozgrywki łączy elementy znane z jazdy na desce snowboardowej, skateboardzie oraz surfingu, pozwalając na wykonywanie ewolucji na falach piasku i wody.

Źródło:https://insider-gaming.com/sword-of-the-sea-wins-at-grammy-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

