Gracze mają dość. Mafia: The Old Country to najnowszy przykład, dlaczego nie powstaje więcej gier jak GTA

W ubiegłym tygodniu na rynku zadebiutowała Mafia: The Old Country, czyli najnowsza odsłona popularnej serii. Tym razem Hangar 13 przygotował grę bez otwartego świata, za to skupioną na fabule i narracji. Mimo to w sieci zaczęły pojawiać się porównania do gier Rockstara, w tym GTA 5, Red Dead Redemption 2, a także do remake’u pierwszej odsłony Mafii. Chociaż jeden z postów w serwisie X, który porównuje tak mało znaczącą rzecz, jak rąbanie drewna, został wyświetlony aż 23 miliony razy i ponownie rozpoczął dyskusję o braku postępu realizmu w grach. Na ten post odpowiedział użytkownik Nerbit, który szybko rozszedł się po sieci i zebrał już ponad 10 mln wyświetleń.

Mafia: The Old Country – gracze są zmęczeni porównaniami gier do GTA 5 i Red Dead Redemption

W serwisie X zaczęły krążyć nagrania pokazujące brak niektórych mechanik w nowej Mafii. W jednym z klipów postać próbująca wejść do wody zatrzymuje się na niewidzialnej ścianie, bo w grze po prostu nie ma pływania. Konto poświęcone odliczaniu do premiery GTA 6 wrzuciło też porównanie animacji rąbania drewna w Mafia: The Old Country i pierwszym Red Dead Redemption. Jak łatwo się domyślić, to starsza produkcja sprzed 15 lat wypadła lepiej.