Gracze mają dość. Mafia: The Old Country to najnowszy przykład, dlaczego nie powstaje więcej gier jak GTA

W ubiegłym tygodniu na rynku zadebiutowała Mafia: The Old Country, czyli najnowsza odsłona popularnej serii. Tym razem Hangar 13 przygotował grę bez otwartego świata, za to skupioną na fabule i narracji. Mimo to w sieci zaczęły pojawiać się porównania do gier Rockstara, w tym GTA 5, Red Dead Redemption 2, a także do remake’u pierwszej odsłony Mafii. Chociaż jeden z postów w serwisie X, który porównuje tak mało znaczącą rzecz, jak rąbanie drewna, został wyświetlony aż 23 miliony razy i ponownie rozpoczął dyskusję o braku postępu realizmu w grach. Na ten post odpowiedział użytkownik Nerbit, który szybko rozszedł się po sieci i zebrał już ponad 10 mln wyświetleń.
Mafia: The Old Country – gracze są zmęczeni porównaniami gier do GTA 5 i Red Dead Redemption
W serwisie X zaczęły krążyć nagrania pokazujące brak niektórych mechanik w nowej Mafii. W jednym z klipów postać próbująca wejść do wody zatrzymuje się na niewidzialnej ścianie, bo w grze po prostu nie ma pływania.Konto poświęcone odliczaniu do premiery GTA 6 wrzuciło też porównanie animacji rąbania drewna w Mafia: The Old Country i pierwszym Red Dead Redemption. Jak łatwo się domyślić, to starsza produkcja sprzed 15 lat wypadła lepiej.
Nerbit jest jednym z graczy, którzy mają dość takich porównań. W swoim poście przyznał, że nie dla takich detali kupuje się gry z serii Mafia i nie mają one żadnego znaczenia dla jakości gry. Dodał, że przez takie „głupie szczegóły”, produkcja gier podobnych do GTA trwa właśnie tak długo.
Tak, właśnie po to kupuję grę z serii Mafia – żeby zachwycać się animacjami rąbania drewna…
Niepotrzebne, głupie szczegóły tego typu to jeden z powodów, dla których produkcja gier trwa dziś tak długo.
Część społeczności obawia się, że tego typu oczekiwania wręcz zabijają gatunek otwartych gier akcji. Wskazują, że mogłoby powstawać ich więcej, gdyby tylko gracze zwracali uwagę na to, co jest w nich najważniejsze, a nie czynności NPC-ów, które znajdują się gdzieś w tle.
Porównania tego typu są powodem, dla którego nie dostajemy już otwartych gier w stylu GTA. Deweloperzy boją się głupich zestawień i przez to nie inwestują w takie projekty.
Nie brakuje też komentarzy graczy, którzy wolą otrzymać grę po kilku latach, ale bez detali, niż w nieskończoność czekać na premierę tytułu, który byłby w stanie konkurować z nowymi odsłonami Grand Theft Auto.
Wolę mieć fajną grę powstałą w normalnym cyklu produkcyjnym niż tytuł z kurczącymi się końskimi jądrami na mrozie, który powstawał dziesięć lat.
Inni przypominają, że porównywanie budżetowej Mafii do superprodukcji Rockstara nie ma większego sensu.
To śmieszne porównywać grę mafia za 50 dolarów robioną przez około 300 deweloperów do wartej bilion dolarów produkcji Rockstara, nad którą pracuje tysiąc osób.
Przypomnijmy, że premiera Mafia: The Old Country odbyła się 8 sierpnia bieżącego roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
