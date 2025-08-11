Zaloguj się lub Zarejestruj

Brak pływania w Mafia: The Old Country nie jest przypadkiem. Dowiedzieliśmy się, dlaczego ten element nie jest obecny

2025/08/11 11:00
Dyrektor wydawniczy Larian Studios podzielił się wyjaśnieniem.

W Mafia: The Old Country nie ma możliwości pływania, co wywołało dyskusję wśród graczy. Michael Douse z Larian Studios wyjaśnił, że dodawanie funkcji tylko po to, by znalazły się w grze, mija się z celem. Wskazał, że w przypadku nowej Mafii pływanie nie pasowałoby do liniowej struktury i narracyjnego charakteru tytułu.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – projektowanie bez zbędnych funkcji

Douse przywołał sytuację z wczesnej prezentacji Baldur’s Gate 3, kiedy po pokazaniu wielu mechanik ktoś zapytał jedynie o możliwość pływania. Jak podkreślił, każda nowa funkcja wymaga dodatkowego czasu, ludzi i budżetu, a jeśli nie ma dla niej sensownego zastosowania, lepiej z niej zrezygnować.

Realia projektowania gier są takie, że każda funkcja ma swoją cenę. Siła robocza > czas > budżet. „Dlaczego po prostu nie […]” może rozpalić producenta. Spróbuj, to zabawne. Lepiej nie pływać, jeśli nic z tym nie zrobisz, niż dodać to tylko po to, żeby mieć.

Dyrektor zauważył, że podobnie jest z cyklem dnia i nocy – często pojawia się on w grach wyłącznie po to, by uniknąć pytań o jego brak. W jego opinii deweloperzy powinni skupiać się na elementach faktycznie wpływających na doświadczenie gracza, zamiast na mechanikach dodawanych „dla zasady”.

Mafia: The Old Country dostępna jest na PC, PS5 i XSX/S.

