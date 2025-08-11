Brak pływania w Mafia: The Old Country nie jest przypadkiem. Dowiedzieliśmy się, dlaczego ten element nie jest obecny

W Mafia: The Old Country nie ma możliwości pływania, co wywołało dyskusję wśród graczy. Michael Douse z Larian Studios wyjaśnił, że dodawanie funkcji tylko po to, by znalazły się w grze, mija się z celem. Wskazał, że w przypadku nowej Mafii pływanie nie pasowałoby do liniowej struktury i narracyjnego charakteru tytułu.

Mafia: The Old Country – projektowanie bez zb ędnych funkcji

Douse przywołał sytuację z wczesnej prezentacji Baldur’s Gate 3, kiedy po pokazaniu wielu mechanik ktoś zapytał jedynie o możliwość pływania. Jak podkreślił, każda nowa funkcja wymaga dodatkowego czasu, ludzi i budżetu, a jeśli nie ma dla niej sensownego zastosowania, lepiej z niej zrezygnować.

