Mafia: The Old Country z pierwszymi recenzjami. Czy to udany powrót do mafijnej rodziny?

Pierwsze recenzje czwartej części Mafii trafiły już do sieci. Co z nich wynika?

Już jutro gracze konsolowi, a pecetowi jeszcze dzisiaj, będą mogli dołączyć do kolejnej gangsterskiej rodziny w grze Mafia: The Old Country, będącej prequelem do poprzednich odsłon serii. Tytuł doczekał się już pierwszych recenzji, z których wynika, że jest to kawał wciągającej fabuły, ale niepozbawionych kilku błędów.

Na OpenCritic średnia ocena krytyków wynosi 79/100, ale aż 88% recenzentów poleca ten tytuł. Wśród największych plusów Mafii: The Old Country wymieniono krótką, ale intensywną i interesującą fabułę, którą można wydłużyć o dodatkowe kilka godzin opcjonalnymi aktywnościami pobocznymi. Zresztą wielu recenzentów skupia się na tym, że grę można przejść już w 10-15 godzin, co jest miłym odświeżeniem dla innych podobnych gier, które oferują otwarte światy. Wśród innych zalet wyszczególniono klimat, oprawę wizualną i dźwiękową, a także zapadające w pamięć postacie oraz mechaniki rozgrywki, które w większości są dopracowane, a co więcej, gra nie jest nimi przeładowana.

Jednak Mafia: The Old Country ma również kilka poważnych minusów. Jednym z nich jest model jazdy, zaś krytycy narzekają również na mało dynamiczną walkę na noże, czy sporadyczne spadki płynności. Niektórzy są również zawiedzeni, że gra nie oferuje w pełni otwartego świata, gdyż ten jest tak dopracowany, że chciałoby się go swobodnie zwiedzać.

Mafia: The Old Country – recenzje

Dualshockers - 8,5/10

GamingTrend - 8,5/10

Checkpoint Gaming - 8,5/10

IGN - 8/10

IGN Spain - 8/10

PCGamesN - 8/10

GamingBolt - 8/10

Wccftech - 8/10

VGC - 4/5

GameInformer - 6/10

ScreenRant - 6/10

GameSpot - 6/10

GameRant - 5/10

Stevivor - 5/10

Przypomnijmy, że premiera Mafia: The Old Country odbędzie się już 8 sierpnia bieżącego roku. Gra trafi na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.