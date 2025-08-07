Zaloguj się lub Zarejestruj

Mafia: The Old Country z pierwszymi recenzjami. Czy to udany powrót do mafijnej rodziny?

Radosław Krajewski
2025/08/07 15:40
Pierwsze recenzje czwartej części Mafii trafiły już do sieci. Co z nich wynika?

Już jutro gracze konsolowi, a pecetowi jeszcze dzisiaj, będą mogli dołączyć do kolejnej gangsterskiej rodziny w grze Mafia: The Old Country, będącej prequelem do poprzednich odsłon serii. Tytuł doczekał się już pierwszych recenzji, z których wynika, że jest to kawał wciągającej fabuły, ale niepozbawionych kilku błędów.

Mafia: The Old Country

Na OpenCritic średnia ocena krytyków wynosi 79/100, ale aż 88% recenzentów poleca ten tytuł. Wśród największych plusów Mafii: The Old Country wymieniono krótką, ale intensywną i interesującą fabułę, którą można wydłużyć o dodatkowe kilka godzin opcjonalnymi aktywnościami pobocznymi. Zresztą wielu recenzentów skupia się na tym, że grę można przejść już w 10-15 godzin, co jest miłym odświeżeniem dla innych podobnych gier, które oferują otwarte światy. Wśród innych zalet wyszczególniono klimat, oprawę wizualną i dźwiękową, a także zapadające w pamięć postacie oraz mechaniki rozgrywki, które w większości są dopracowane, a co więcej, gra nie jest nimi przeładowana.

Jednak Mafia: The Old Country ma również kilka poważnych minusów. Jednym z nich jest model jazdy, zaś krytycy narzekają również na mało dynamiczną walkę na noże, czy sporadyczne spadki płynności. Niektórzy są również zawiedzeni, że gra nie oferuje w pełni otwartego świata, gdyż ten jest tak dopracowany, że chciałoby się go swobodnie zwiedzać.

Mafia: The Old Country – recenzje

  • Dualshockers - 8,5/10
  • GamingTrend - 8,5/10
  • Checkpoint Gaming - 8,5/10
  • IGN - 8/10
  • IGN Spain - 8/10
  • PCGamesN - 8/10
  • GamingBolt - 8/10
  • Wccftech - 8/10
  • VGC - 4/5
  • GameInformer - 6/10
  • ScreenRant - 6/10
  • GameSpot - 6/10
  • GameRant - 5/10
  • Stevivor - 5/10

Przypomnijmy, że premiera Mafia: The Old Country odbędzie się już 8 sierpnia bieżącego roku. Gra trafi na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://opencritic.com/game/18399/mafia-the-old-country

News
gra akcji
oceny
recenzje
Hangar 13
Mafia
Take-Two Interactive
Opencritic
Mafia: The Old Country
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Myszasty
Redaktor Naczelny
Dzisiaj 16:04

Od siebie dodam, nieco się usprawiedliwią, że naszą recenzję przeczytacie zapewne w weekend, bo będę ją pisał w prywatnym czasie po przejściu gry. Mimo zapytania od 2K o to, czy jesteśmy zainteresowani recenzją przedpremierową, wydawca ten nie uznał nas wedle jakichś swoich kryteriów za wystarczających, byśmy mogli kod przed premierą otrzymać. Otrzymaliśmy go dziś, ale... i tak nie możemy grać, bo nie ma opcji odblokowania buildu przedpremierowego. To nawet zabawne w pewien przewrotny sposób. :)




