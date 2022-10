Gra o kolonizowaniu Marsa do wypróbowania za darmo na Steamie

Deweloper Tlön Industries i wydawca Raw Fury zapraszają na darmowy weekend z symulatorem kolonizacji Per Aspera. Produkcję przez kolejne trzy dni sprawdzimy na platformie Steam – tutaj macie odnośnik do karty. Dodatkowo w ciągu nadchodzących kilku dni symulator nabędziemy z 50-procentowym rabatem. Do 19 października zakupimy go w cenie 53,99 złotych.

Planetarna budowa miast jeszcze nigdy tak nie fascynowała! Pokonaj przeciwności losu i zbuduj kolonię na Marsie. Eksploatuj ukryte zasoby Czerwonej Planety. Odkrywaj ślady śmiałków, którzy byli tu przed tobą. Los ludzkości spoczywa w twoich rękach. – czytamy na Steamie

Darmowe weekendy i gry

Co natomiast dotyczy innych ofert na bezpłatne granie, to wczoraj był czwartek, czyli czas, gdy Epic Games ujawnił swoje kolejne prezenty. W tym tygodniu są to Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove. Z kolei za tydzień w sklepie Epic Games odbierzemy Evoland Legendary Edition oraz Fallout 3: Edycja Gry Roku. A jeśli chodzi o bezpłatne weekendy, to obecnie na Steamie trwa też takowy z grą Madden NFL 23. Szczegóły i potrzebne linki podawaliśmy tutaj.