Stardew Valley oficjalnie na Switch 2. Darmowa aktualizacja już dostępna dla posiadaczy gry

Pojawiły się świetne wieści dla posiadaczy Nintendo Switch 2. Popularne Stardew Valley dostało bowiem darmową aktualizację do wersji na nowe urządzenie Nintendo. Przejście na nową wersję wiąże się z koniecznością zarezerwowania nieco większej ilości miejsca w pamięci urządzenia, ponieważ rozmiar gry wzrósł z poziomu 1,6 GB do 2,3 GB.

Stardew Valley z darmową aktualizacją na Nintendo Switch 2. Pojawiły się nowe funkcje

Aby sfinalizować proces przejścia na nową generację, należy pobrać aktualizację oraz niewielką poprawkę o wielkości 3 MB, po czym nowa ikona zastąpi starą w menu głównym konsoli. Istotną informacją dla weteranów produkcji jest fakt, że wszystkie dotychczasowe postępy i zapisy rozgrywki są w pełni kompatybilne z nowym wydaniem, co pozwala na płynną kontynuację zabawy. Choć pod względem wizualnym oraz płynności animacji gra nie doczekała się znaczących zmian, deweloper wprowadził funkcje dostępne wyłącznie na nowym sprzęcie.