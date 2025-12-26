Stardew Valley oficjalnie na Switch 2. Darmowa aktualizacja już dostępna dla posiadaczy gry

Świąteczna niespodzianka od ConcernedApe właśnie trafiła w ręce graczy na całym świecie.
Pojawiły się świetne wieści dla posiadaczy Nintendo Switch 2. Popularne Stardew Valley dostało bowiem darmową aktualizację do wersji na nowe urządzenie Nintendo. Przejście na nową wersję wiąże się z koniecznością zarezerwowania nieco większej ilości miejsca w pamięci urządzenia, ponieważ rozmiar gry wzrósł z poziomu 1,6 GB do 2,3 GB.
Stardew Valley z darmową aktualizacją na Nintendo Switch 2. Pojawiły się nowe funkcje
Aby sfinalizować proces przejścia na nową generację, należy pobrać aktualizację oraz niewielką poprawkę o wielkości 3 MB, po czym nowa ikona zastąpi starą w menu głównym konsoli. Istotną informacją dla weteranów produkcji jest fakt, że wszystkie dotychczasowe postępy i zapisy rozgrywki są w pełni kompatybilne z nowym wydaniem, co pozwala na płynną kontynuację zabawy. Choć pod względem wizualnym oraz płynności animacji gra nie doczekała się znaczących zmian, deweloper wprowadził funkcje dostępne wyłącznie na nowym sprzęcie.
Wśród nich wymienić można obsługę trybu myszy przy wykorzystaniu kontrolerów Joy-Con 2 oraz znaczące rozszerzenie opcji zabawy wieloosobowej. Lokalnie na jednym ekranie mogą teraz współpracować ze sobą cztery osoby, natomiast w rozgrywkach sieciowych za pośrednictwem usługi Nintendo Switch Online może brać udział jednocześnie aż ośmiu graczy na jednym serwerze. Dodatkowo funkcja GameShare pozwala na wspólną zabawę maksymalnie trzem pobliskim konsolom, nawet jeśli nie posiadają one własnej kopii gry, pod warunkiem, że gospodarz dysponuje wersją na Switch 2.
Eric Barone, znany jako ConcernedApe, aktualnie pracuje nad kolejną dużą aktualizacją o numerze 1.7, choć unika podawania konkretnych terminów, aby nie wzbudzać przedwczesnych oczekiwań. Wyraził on również chęć uniknięcia sytuacji z przeszłości, gdy gracze konsolowi musieli czekać na nowości znacznie dłużej niż użytkownicy komputerów osobistych. W międzyczasie fani mogą skorzystać z limitowanego wydarzenia w grze Among Us, gdzie do połowy lutego 2026 roku dostępne są przedmioty kosmetyczne inspirowane postaciami ze Stardew Valley.
