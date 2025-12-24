Transport Fever 3 nadjeżdża. Urban Games pokazuje nowe materiały

Transport Fever 3 ma wyznaczyć zupełnie nowe standardy budowania wirtualnej infrastruktury.

Studio Urban Games rozwija obecnie kolejną odsłonę transportowego bestsellera. Premiera nowej produkcji została zaplanowana na 2026 rok, a udostępnione materiały w cyklu „First Look” pokazują ambicje deweloperów dążących do stworzenia najbardziej responsywnego symulatora w historii tego gatunku. Zmiany i liczne usprawnienia objęły przede wszystkim fundamenty poruszania się po cyfrowym świecie, czyli całą infrastrukturę drogową oraz sposób zachowania się pojazdów w ruchu ulicznym. Transport Fever 3 nadjeżdża. Urban Games pokazuje najbardziej realistyczny symulator transportu W Transport Fever 3 sztuczna inteligencja wirtualnych kierowców została znacząco rozwinięta, co umożliwia im sprawne zmienianie pasów ruchu, wyprzedzanie wolniejszych maszyn oraz dynamiczne dobieranie najbardziej efektywnych tras przejazdu. Gracze otrzymają również do dyspozycji zaawansowane narzędzia, które pozwalają na swobodne projektowanie skrzyżowań pod dowolnym kątem, co w połączeniu z realistycznymi oznaczeniami poziomymi nada metropoliom autentyczny wygląd.

W samym centrum uwagi twórców znaleźli się mieszkańcy miast, których poziom zadowolenia będzie stanowił kluczowy wskaźnik sukcesu całego transportowego przedsiębiorstwa. Wirtualni obywatele w trzeciej części serii będą tracić cierpliwość, jeśli czas ich podróży do celu okaże się zbyt długi, co negatywnie odbije się na reputacji gracza oraz zahamuje tempo rozwoju. System kolejowy oferuje teraz trzy zróżnicowane typy torów o odmiennych kosztach eksploatacji i prędkościach, co wymaga od gracza precyzyjnego dopasowania strategii do konkretnej linii. Zaawansowana sygnalizacja oraz systemy kontroli pozwolą na sprawne zarządzanie priorytetami, dzięki czemu pociągi ekspresowe będą mogły bez przeszkód omijać lokalne zatory.

Równie elastycznie prezentują się tramwaje, które zyskały dedykowane pasy ruchu, trasy podziemne, a nawet możliwość przewozu towarów, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej integracji z tradycyjną infrastrukturą szynową. Ekologia zyskała na znaczeniu poprzez konieczność stosowania ekranów akustycznych oraz dbania o stan techniczny pojazdów, aby uniknąć nadmiernej emisji spalin i huku. Ostateczny sukces w Transport Fever 3 zależy więc nie tylko od generowanych zysków, ale przede wszystkim od przemyślanej strategii wzrostu i realnej satysfakcji pasażerów. Przypomnijmy raz jeszcze, że Transport Fever 3 ukaże się w 2026 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



