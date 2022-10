Gra o sporcie, o którym Polacy nie mają pojęcia, z darmowym weekendem na Steamie

Jeśli dysponujecie wolnym czasem i zawsze marzyliście, by zagrać na komputerze w futbol amerykański, to teraz nadarza się ku temu znakomita okazja. Producent Tiburon i wydawca Electronic Arts informują o darmowym weekendzie z Madden NFL 23 na Steamie. Śmiałków, którzy chcą spróbować swoich sił w tym sporcie, odsyłamy na kartę gry na platformie Valve.

Darmowe gry – inne oferty

Bezpłatnych produkcji nigdy za wiele. W związku z tym przypominamy, że dziś ujawniono kolejne darmoszki w Epic Games Store. Tym razem w sklepie autorów Fortnite’a odbierzemy Darkwood i ToeJam & Earl: Back in the Groove. Z kolei za tydzień przypiszemy do swojej biblioteki następujące tytuły: Evoland Legendary Edition oraz Fallout 3: Edycja Gry Roku.