Kolejne gry za darmo w sklepie Epic Games Store. Odbierz prezenty na PC

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w sklepie Epic Games Store udostępnione zostaną dwie gry. Będą nimi Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove. Produkcje pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (20 października), zaś po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. Warto też przypomnieć, że na ten moment wciąż możecie odbierać Rising Hell oraz Slain: Back from Hell.

Darmowe gry w sklepie Epic Games Store

Darkwood

ToeJam & Earl: Back in the Groove