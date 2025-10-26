Gothic Remake z ważną informacją na PGA 2025. Świetne wieści dla polskich fanów

Kilka dni temu twórcy Gothic Remake wyjaśnili, dlaczego gra nie trafi na Nintendo Switch 2. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje na temat wspomnianej produkcji, które z pewnością zainteresują wszystkich graczy z Polski. Dowiedzieliśmy się bowiem, czyim głosem w polskiej wersji językowej przemówi Bezimienny, czyli główny bohater gry.

Wiemy, kto użyczy głosu Bezimiennemu w polskiej wersji Gothic Remake

W trakcie PGA 2025 firma THQ Nordic oraz przedstawiciele studia Alkimia Interactive potwierdzili, że w polskiej wersji językowej Gothic Remake głosu Bezimiennemu ponownie użyczy Jacek Mikołajczak. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników gry Piranha Bytes, która w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.