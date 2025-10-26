Gothic Remake z ważną informacją na PGA 2025. Świetne wieści dla polskich fanów

Wiemy, kto użyczy głosu Bezimiennemu w polskiej wersji Gothic Remake
W trakcie PGA 2025 firma THQ Nordic oraz przedstawiciele studia Alkimia Interactive potwierdzili, że w polskiej wersji językowej Gothic Remake głosu Bezimiennemu ponownie użyczy Jacek Mikołajczak. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników gry Piranha Bytes, która w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.
W trakcie targów zaprezentowano również specjalny materiał zza kulis powstawania polskiej wersji językowej gry Gothic Remake. Uczestnicy PGA 2025 mieli również okazję zobaczyć fragment rozgrywki z rodzimym dubbingiem. Niestety wydawca oraz twórcy nie zdecydowali się opublikować wspomnianego wideo w sieci.
Na koniec przypomnijmy, że Gothic Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w pierwszych miesiącach 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.
