Gothic Remake z ważną informacją na PGA 2025. Świetne wieści dla polskich fanów

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 08:45
W odświeżonej wersji kultowego RPG Bezimienny przemówi do polskich graczy dobrze znanym im głosem.

Kilka dni temu twórcy Gothic Remake wyjaśnili, dlaczego gra nie trafi na Nintendo Switch 2. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje na temat wspomnianej produkcji, które z pewnością zainteresują wszystkich graczy z Polski. Dowiedzieliśmy się bowiem, czyim głosem w polskiej wersji językowej przemówi Bezimienny, czyli główny bohater gry.

Gothic Remake
Gothic Remake

Wiemy, kto użyczy głosu Bezimiennemu w polskiej wersji Gothic Remake

W trakcie PGA 2025 firma THQ Nordic oraz przedstawiciele studia Alkimia Interactive potwierdzili, że w polskiej wersji językowej Gothic Remake głosu Bezimiennemu ponownie użyczy Jacek Mikołajczak. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników gry Piranha Bytes, która w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.

W trakcie targów zaprezentowano również specjalny materiał zza kulis powstawania polskiej wersji językowej gry Gothic Remake. Uczestnicy PGA 2025 mieli również okazję zobaczyć fragment rozgrywki z rodzimym dubbingiem. Niestety wydawca oraz twórcy nie zdecydowali się opublikować wspomnianego wideo w sieci.

Warto dodać, że już w trakcie PGA 2024 poznaliśmy część obsady polskiej wersji gry Gothic Remake. Wówczas w sieci pojawił się krótki materiał wideo, który pozwalał usłyszeć próbkę rodzimego dubbingu.

Na koniec przypomnijmy, że Gothic Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w pierwszych miesiącach 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://cdaction.pl/newsy/jacek-mikolajczak-oficjalnie-wraca-do-roli-bezimiennego

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

