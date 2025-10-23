Zaloguj się lub Zarejestruj

Remake Gothica nie trafi na jedną z konsol. Twórcy tłumaczą decyzję ograniczeniami sprzętu

Mikołaj Berlik
2025/10/23 09:30
Sprzęt nie sprosta wizji twórców.

W rozmowie z redakcją Game Reactor szef studia Alkimia Interactive, Reinhard Pollice, oficjalnie potwierdził, że Gothic Remake nie pojawi się na nowej konsoli Nintendo. Jak wyjaśnił, zespół skupia się na wykorzystaniu pełni możliwości sprzętów obecnej generacji i nie zamierza iść na kompromisy technologiczne.

Gothic Remake – ambitne podejście kosztem Switcha 2

Switch 2 to świetna konsola, ale myślę, że musimy przyjąć inne podejście do rozwoju. Staramy się przekraczać granice obecnej generacji konsol i niestety nie sądzę, aby Switch 2 spełniał te standardy

Choć nowa konsola Nintendo ma oferować wyraźnie większą moc niż poprzednik, wygląda na to, że Alkimia Interactive stawia na najwyższy możliwy poziom wizualny i techniczny. Studio chce stworzyć remake wierny oryginałowi, ale z nowoczesną oprawą i mechaniką – co, jak twierdzą twórcy, wymaga znacznie wydajniejszego sprzętu.

Gothic Remake zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Polscy gracze będą mieli okazję przetestować grę podczas targów Poznań Game Arena 2025, gdzie zaprezentowana zostanie wersja demonstracyjna „Combat Demo”. Na wydarzeniu gram.pl pojawi się ze specjalnym stoiskiem, które szczegółowo opisaliśmy.

Ta gra wygląda jak z zeszłej dekady plus Gothic nie miał jakiś zatłoczonych lokacji ani nic takiego. Także raczej mają po prostu problem z wydajnością. 




