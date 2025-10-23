Remake Gothica nie trafi na jedną z konsol. Twórcy tłumaczą decyzję ograniczeniami sprzętu

Choć nowa konsola Nintendo ma oferować wyraźnie większą moc niż poprzednik, wygląda na to, że Alkimia Interactive stawia na najwyższy możliwy poziom wizualny i techniczny. Studio chce stworzyć remake wierny oryginałowi, ale z nowoczesną oprawą i mechaniką – co, jak twierdzą twórcy, wymaga znacznie wydajniejszego sprzętu.

Gothic Remake zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Polscy gracze będą mieli okazję przetestować grę podczas targów Poznań Game Arena 2025, gdzie zaprezentowana zostanie wersja demonstracyjna „Combat Demo”. Na wydarzeniu gram.pl pojawi się ze specjalnym stoiskiem, które szczegółowo opisaliśmy.