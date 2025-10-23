Remake Gothica nie trafi na jedną z konsol. Twórcy tłumaczą decyzję ograniczeniami sprzętu

W rozmowie z redakcją Game Reactor szef studia Alkimia Interactive, Reinhard Pollice, oficjalnie potwierdził, że Gothic Remake nie pojawi się na nowej konsoli Nintendo. Jak wyjaśnił, zespół skupia się na wykorzystaniu pełni możliwości sprzętów obecnej generacji i nie zamierza iść na kompromisy technologiczne.
Gothic Remake – ambitne podejście kosztem Switcha 2
Switch 2 to świetna konsola, ale myślę, że musimy przyjąć inne podejście do rozwoju. Staramy się przekraczać granice obecnej generacji konsol i niestety nie sądzę, aby Switch 2 spełniał te standardy