Gothic Remake z pierwszymi wynikami sprzedaży. Fantastyczne wieści dla fanów

Alkimia Interactive i THQ Nordic są „zachwyceni początkowym sukcesem”.
Kilka dni temu Gothic Remake otrzymał ważną aktualizację na PS5. Deweloperów ze studia Alkimia Interactive czeka jednak jeszcze trochę pracy, ale już teraz mają powody do świętowania. THQ Nordic pochwaliło się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży odświeżonej wersji kultowego RPG.
Ujawniono oficjalne wyniki sprzedaży Gothic Remake
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Gothic Remake przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy. Alkimia Interactive i THQ Nordic zwracają również uwagę na wyniki aktywności na Steam, a także „bardzo pozytywne” opinie na platformie Valve. Z sukcesu zadowoleni powinni być również fani, ponieważ zwiększa on szansę na powstanie odświeżonej wersji drugiej części serii.
Alkimia Interactive i THQ Nordic są zachwycone tym początkowym sukcesem i składają serdeczne podziękowania wszystkim graczom, którzy do tej pory wkroczyli do Kolonii – a zwłaszcza wszystkim wieloletnim, oddanym fanom, którzy wspierali serię Gothic przez ostatnie 25 lat. Ten kamień milowy nie byłby możliwy bez tak pełnej pasji społeczności – czytamy w komunikacie opublikowanym na Steam.
Jednocześnie zapewniono fanów, że „to dopiero początek”. Deweloperzy ze studia Alkimia Interactive będą bowiem „nadal wspierać i ulepszać” swoją produkcję. Gracze „w nadchodzących tygodniach i miesiącach” mogą więc spodziewać się kolejnych aktualizacji i poprawek Gothic Remake.