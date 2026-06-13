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Gothic Remake z pierwszymi wynikami sprzedaży. Fantastyczne wieści dla fanów

Mikołaj Ciesielski
2026/06/13 08:30
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Alkimia Interactive i THQ Nordic są „zachwyceni początkowym sukcesem”.

Kilka dni temu Gothic Remake otrzymał ważną aktualizację na PS5. Deweloperów ze studia Alkimia Interactive czeka jednak jeszcze trochę pracy, ale już teraz mają powody do świętowania. THQ Nordic pochwaliło się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży odświeżonej wersji kultowego RPG.

Gothic Remake
Gothic Remake

Ujawniono oficjalne wyniki sprzedaży Gothic Remake

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Gothic Remake przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy. Alkimia Interactive i THQ Nordic zwracają również uwagę na wyniki aktywności na Steam, a także „bardzo pozytywne” opinie na platformie Valve. Z sukcesu zadowoleni powinni być również fani, ponieważ zwiększa on szansę na powstanie odświeżonej wersji drugiej części serii.

Alkimia Interactive i THQ Nordic są zachwycone tym początkowym sukcesem i składają serdeczne podziękowania wszystkim graczom, którzy do tej pory wkroczyli do Kolonii – a zwłaszcza wszystkim wieloletnim, oddanym fanom, którzy wspierali serię Gothic przez ostatnie 25 lat. Ten kamień milowy nie byłby możliwy bez tak pełnej pasji społeczności – czytamy w komunikacie opublikowanym na Steam.

Jednocześnie zapewniono fanów, że „to dopiero początek”. Deweloperzy ze studia Alkimia Interactive będą bowiem „nadal wspierać i ulepszać” swoją produkcję. Gracze „w nadchodzących tygodniach i miesiącach” mogą więc spodziewać się kolejnych aktualizacji i poprawek Gothic Remake.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Gothic Remake dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji kultowego RPG, to koniecznie przeczytajcie: Gothic Remake - recenzja z perspektywy gracza, który w zasadzie nie zna oryginału.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1297900/view/685256480243320283

Tagi:

News
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
RPG
THQ Nordic
remake
sprzedaż
TPP
Gothic Remake
Alkimia Interactive
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
3
Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 09:04
dariuszp napisał:

Tylko 0.5? Spodziewałem się więcej na start. To klasyk. Z drugiej strony sam byłem sceptyczny co do gry z uwagi na fatalne demo. 

Czy przypadkiem Gothic nie był klasykiem głównie "tylko" w Polsce i Niemczech? Pół miliona w tydzień to i tak pewnie przerosło ich oczekiwania. Gothic 3 taką sprzedaż osiągnął w pół roku, a ten na pramierę miał już swoją grupę fanów.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 09:02
dariuszp napisał:

Tylko 0.5? Spodziewałem się więcej na start. To klasyk. Z drugiej strony sam byłem sceptyczny co do gry z uwagi na fatalne demo. 

Ja zawsze miałem wrażenie, że klasyk to jest u nas i może w Niemczech. Inna sprawa, że przez ten cały czas nie było pewności co do ostatecznej jakości produktu plus jednak przy takich kultowych grach ludzie do rimejków podchodzą mega sceptycznie.

Ja bym uznał to 500k za naprawdę dobry wynik biorąc pod uwagę wiele redflagów po drodze. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 08:38

Tylko 0.5? Spodziewałem się więcej na start. To klasyk. Z drugiej strony sam byłem sceptyczny co do gry z uwagi na fatalne demo. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112