Gothic Remake z pierwszymi wynikami sprzedaży. Fantastyczne wieści dla fanów

Kilka dni temu Gothic Remake otrzymał ważną aktualizację na PS5. Deweloperów ze studia Alkimia Interactive czeka jednak jeszcze trochę pracy, ale już teraz mają powody do świętowania. THQ Nordic pochwaliło się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży odświeżonej wersji kultowego RPG.

Ujawniono oficjalne wyniki sprzedaży Gothic Remake

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Gothic Remake przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy. Alkimia Interactive i THQ Nordic zwracają również uwagę na wyniki aktywności na Steam, a także „bardzo pozytywne” opinie na platformie Valve. Z sukcesu zadowoleni powinni być również fani, ponieważ zwiększa on szansę na powstanie odświeżonej wersji drugiej części serii.