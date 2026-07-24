Poznaliśmy prawdopodobny tytuł nowego Kingdom Come. Nowa część dostanie multiplayer?

Czy właśnie poznaliśmy tytuł kolejnej gry z serii Kingdom Come oraz jedną z jej mechanik?

Na początku tego roku Warhorse Studios oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad nową grą osadzoną w uniwersum Kingdom Come. Deweloper zaznaczył wówczas, że nie będzie to kolejna numerowana odsłona serii. Teraz do sieci trafiły informacje, które mogą ujawniać zarówno tytuł produkcji, jak i pierwsze szczegóły dotyczące jej funkcji. Czy to będzie oficjalny tytuł nowego Kingdom Come? Seria Kingdom Come w ostatnich latach wyrosła na jedną z największych marek w gatunku RPG. Produkcje Warhorse Studios zdobyły uznanie dzięki realistycznemu przedstawieniu średniowiecza, historycznej autentyczności oraz wymagającemu systemowi walki, co pozwoliło zbudować wierną społeczność fanów. Jak poinformował serwis ThePhrasemaker, odnaleziono nowy znak towarowy zarejestrowany pod nazwą Kingdom Come Salvation. Zgłoszenie zostało złożone przez tego samego prawnika z siedzibą w Pradze, który odpowiadał wcześniej za rejestrację znaków towarowych Kingdom Come: Deliverance. Zbieżność nazwy, identyczna reprezentacja prawna oraz pozostałe szczegóły sprawiły, że wielu fanów uznało Kingdom Come Salvation za oficjalny tytuł nadchodzącej gry Warhorse Studios. Na razie deweloper nie potwierdził jednak tych informacji.

Sam wpis dotyczący znaku towarowego zawiera również interesującą wzmiankę, która wywołała kolejne spekulacje. Oprócz standardowych kategorii związanych z produkcjami klasy AAA dokument wspomina o “usługach rozrywkowych polegających na kojarzeniu użytkowników z grami komputerowymi”. Może to sugerować, że twórcy rozważają wprowadzenie pewnych funkcji sieciowych. Nie oznacza to jednak automatycznie pełnoprawnego trybu wieloosobowego. Wśród możliwych rozwiązań wymienia się między innymi tryb kooperacji, system pozostawiania wiadomości dla innych graczy przypominający rozwiązania znane z gier FromSoftware lub Death Stranding 2, bądź inny element wykorzystujący połączenie z internetem.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie Warhorse Studios wcześniej określiło nową produkcję jako przygodową grę osadzoną w historycznym świecie Kingdom Come, dlatego wszystko wskazuje na to, że fundamentem rozgrywki nadal pozostanie kampania dla jednego gracza. Warto jednak pamiętać, że rejestracja znaku towarowego nie jest równoznaczna z oficjalną zapowiedzią produktu. Deweloperzy często zabezpieczają nazwy na długo przed ujawnieniem gry, a informacje zawarte w dokumentach nie zawsze odzwierciedlają ostateczny kształt projektu. Mimo to wielu obserwatorów zwraca uwagę, że w przypadku Warhorse Studios podobne zgłoszenia zwykle nie są przypadkowe. Połączenie zgodnych danych prawnych z wcześniejszymi rejestracjami oraz wzmianka o potencjalnych funkcjach sieciowych sprawiają, że jest to jeden z najciekawszych przecieków dotyczących przyszłości serii Kingdom Come w ostatnich miesiącach. Nowa gra ma zadebiutować pomiędzy kwietniem 2027, a marcem 2028 roku, o ile plany studia nie ulegną zmianie.