RuneScape: Dragonwilds z ogromnym sukcesem. Gra sprzedała 1,3 mln kopii i znacznie przebiła oczekiwania Jagex

RuneScape: Dragonwilds kontynuuje świetną passę we wczesnym dostępie. Studio Jagex poinformowało, że survivalowy spin-off sprzedał już ponad 1,3 miliona egzemplarzy, znacząco przekraczając wewnętrzne prognozy deweloperów.
RuneScape: Dragonwilds – 1,3 nabywców w early access
O sukcesie RuneScape: Dragonwilds opowiedział CEO Jagex, Jon Bellamy, w rozmowie z serwisem The Game Business. Jak ujawnił, studio zakładało, że w okresie Early Access uda się sprzedać około 200 tysięcy kopii. Rzeczywisty wynik okazał się jednak ponad sześciokrotnie wyższy.
Jednym z największych zaskoczeń dla twórców była popularność gry na rynkach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach. Według Bellamy'ego zespół spodziewał się, że stylistyka i klimat Dragonwilds lepiej trafią do zachodnich odbiorców, tymczasem to właśnie gracze z Azji w znacznym stopniu przyczynili się do imponujących wyników sprzedaży.
Już w pierwszych dwóch tygodniach od debiutu RuneScape: Dragonwilds sprzedało około 600 tysięcy egzemplarzy, a od tego czasu gra utrzymuje stabilne tempo sprzedaży.
GramTV przedstawia:
Dragonwilds przenosi graczy do krainy Ashenfall, gdzie eksploracja, budowanie baz i walka o przetrwanie stanowią podstawę rozgrywki. Produkcja łączy elementy klasycznego uniwersum RuneScape z mechanikami survival craftingu, co najwyraźniej okazało się przepisem na sukces.
Ta zupełnie nowa przygoda łączy w sobie elementy high fantasy z kultową fabułą świata RuneScape na zupełnie nowym kontynencie. Systemy RPG nagradzają cię unikalnymi umiejętnościami i zaklęciami w miarę rozwoju poszczególnych umiejętności. Walcz z legendarnymi stworzeniami z RuneScape, takimi jak Zogres, zmierz się z Czarnymi Rycerzami oraz zupełnie nowymi i przerażającymi Garou – a wszystko to przy akompaniamencie porywającej ścieżki dźwiękowej, składającej się z ponownie zaaranżowanych klasyków z RuneScape oraz wielu godzin zupełnie nowej muzyki.
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