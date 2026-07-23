RuneScape: Dragonwilds z ogromnym sukcesem. Gra sprzedała 1,3 mln kopii i znacznie przebiła oczekiwania Jagex

O sukcesie RuneScape: Dragonwilds opowiedział CEO Jagex, Jon Bellamy, w rozmowie z serwisem The Game Business . Jak ujawnił, studio zakładało, że w okresie Early Access uda się sprzedać około 200 tysięcy kopii. Rzeczywisty wynik okazał się jednak ponad sześciokrotnie wyższy.

RuneScape: Dragonwilds kontynuuje świetną passę we wczesnym dostępie . Studio Jagex poinformowało, że survivalowy spin-off sprzedał już ponad 1,3 miliona egzemplarzy, znacząco przekraczając wewnętrzne prognozy deweloperów.

Jednym z największych zaskoczeń dla twórców była popularność gry na rynkach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach. Według Bellamy'ego zespół spodziewał się, że stylistyka i klimat Dragonwilds lepiej trafią do zachodnich odbiorców, tymczasem to właśnie gracze z Azji w znacznym stopniu przyczynili się do imponujących wyników sprzedaży.

Już w pierwszych dwóch tygodniach od debiutu RuneScape: Dragonwilds sprzedało około 600 tysięcy egzemplarzy, a od tego czasu gra utrzymuje stabilne tempo sprzedaży.