Path of Exile znowu na szczycie. Nowy dodatek przyciągnął setki tysięcy graczy

Curse of the Allflame zaliczył jedno z najlepszych otwarć w historii Path of Exile. Nawet Diablo 4 może tylko pozazdrościć takich wyników.
Choć Path of Exile ma już ponad dekadę na karku, Grinding Gear Games po raz kolejny udowodniło, że jest królem sieciowych hack'n'slashy. Premiera dodatku Curse of the Allflame przyciągnęła na Steamie 187 tys. graczy jednocześnie, co jest jednym z najlepszych rezultatów w historii gry.
Jedno z największych otwarć w historii Path of Exile
Wynik nie przebił rekordu ustanowionego przez ligę Settlers of Kalguur, która osiągnęła 229 337 jednocześnie grających na Steamie, ale i tak plasuje Curse of the Allflame w ścisłej czołówce premier dodatków do Path of Exile. Według wyliczeń społeczności jest to piąte najlepsze otwarcie w historii gry, a do czwartego miejsca zabrakło zaledwie około 1,5 tys. graczy.
Co ważne, statystyki Steam nie pokazują pełnego obrazu. Znaczna część społeczności korzysta z samodzielnego klienta Path of Exile, który według twórców i obserwacji społeczności odpowiada za około 30–50% pecetowej bazy graczy. Do tego dochodzą jeszcze użytkownicy konsol, dlatego rzeczywista liczba osób jednocześnie przemierzających Wraeclast mogła przekroczyć 300–350 tysięcy.
GramTV przedstawia:
Nowa liga wprowadza sporo świeżej zawartości. Gracze mogą eksplorować dno oceanu w ramach nowej mechaniki sezonowej, powracają Najemnicy, pojawia się nowa klasa, rozbudowano system craftingu, przebudowano postacie korzystające z czarów, dodano nowe unikaty i umiejętności, a jedną z największych zmian jest całkowita rezygnacja z kolorów gniazd, co znacząco upraszcza rozwijanie ekwipunku.
Dla porównania, Path of Exile 2 podczas premiery największej tegorocznej aktualizacji Return of the Ancients osiągnęło ponad 421 tys. jednocześnie grających na Steamie, a rekord wczesnego dostępu wynosi aż 578 tys. osób. Z kolei Diablo 4, mimo udanego odrodzenia po ostatnich aktualizacjach, legitymuje się rekordem 64,5 tys. graczy jednocześnie na Steamie. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja Blizzarda jest dostępna również przez Battle.net, więc dane ze Steama nie obejmują całej społeczności.