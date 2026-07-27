Path of Exile znowu na szczycie. Nowy dodatek przyciągnął setki tysięcy graczy

Curse of the Allflame zaliczył jedno z najlepszych otwarć w historii Path of Exile. Nawet Diablo 4 może tylko pozazdrościć takich wyników.

Choć Path of Exile ma już ponad dekadę na karku, Grinding Gear Games po raz kolejny udowodniło, że jest królem sieciowych hack'n'slashy. Premiera dodatku Curse of the Allflame przyciągnęła na Steamie 187 tys. graczy jednocześnie, co jest jednym z najlepszych rezultatów w historii gry.

Jedno z największych otwarć w historii Path of Exile

Wynik nie przebił rekordu ustanowionego przez ligę Settlers of Kalguur, która osiągnęła 229 337 jednocześnie grających na Steamie, ale i tak plasuje Curse of the Allflame w ścisłej czołówce premier dodatków do Path of Exile. Według wyliczeń społeczności jest to piąte najlepsze otwarcie w historii gry, a do czwartego miejsca zabrakło zaledwie około 1,5 tys. graczy.