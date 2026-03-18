Gothic jakiego nie znacie. Efekt pracy Polaka robi wrażenie

Szczególnie w Polsce Gothic cieszy się ogromnym, wręcz legendarnym statusem. I to takim, którego waga mimo upływu lat nie spada.

Dla wielu Gothic to przecież pierwszy RPG w growej karierze. Sentyment jest zatem oczywisty.

Epicka aranżacja muzycznego motywu z Gothica

Sentyment, który ma związek nie tylko z samą rozgrywką czy fabułą, ale nawet ze ścieżką dźwiękową. I to na fali tego sentymentu, odczuwanego również przez samego siebie, swoją aranżację motywu z menu głównego Gothica przygotował Elder Entity. Kto zacz? Mowa tutaj o polskim kompozytorze, którego prawdziwe imię i nazwisko to Filip Moeglich. Polak to niezależny twórca gier, który tworzy jednak również muzykę w nurcie etnicznym. Kilka miesięcy temu stworzył on nawet cover motywu bitewnego z Heroes of Might and Magic 3, który potem rozszedł się viralem po sieci. Teraz więc Moeglich sięgnął po kolejną po HoM&M3 produkcję bliską sercom graczy nad Wisłą.