Gothic jakiego nie znacie. Efekt pracy Polaka robi wrażenie

Szczególnie w Polsce Gothic cieszy się ogromnym, wręcz legendarnym statusem. I to takim, którego waga mimo upływu lat nie spada.
Dla wielu Gothic to przecież pierwszy RPG w growej karierze. Sentyment jest zatem oczywisty.
Epicka aranżacja muzycznego motywu z Gothica
Sentyment, który ma związek nie tylko z samą rozgrywką czy fabułą, ale nawet ze ścieżką dźwiękową. I to na fali tego sentymentu, odczuwanego również przez samego siebie, swoją aranżację motywu z menu głównego Gothica przygotował Elder Entity. Kto zacz? Mowa tutaj o polskim kompozytorze, którego prawdziwe imię i nazwisko to Filip Moeglich. Polak to niezależny twórca gier, który tworzy jednak również muzykę w nurcie etnicznym. Kilka miesięcy temu stworzył on nawet cover motywu bitewnego z Heroes of Might and Magic 3, który potem rozszedł się viralem po sieci. Teraz więc Moeglich sięgnął po kolejną po HoM&M3 produkcję bliską sercom graczy nad Wisłą.
Polski kompozytor sięgnął po utwór stworzony oryginalnie przez Kaia Rosenkranza i nadał mu swój własny, charakterystyczny sznyt. Charakterystyczny również z uwagi na wykorzystanie wielu nietypowych instrumentów. Jakie? W aranżacji wykorzystano np. sukę biłgorajską, czyli staropolski odpowiednik skrzypiec. Jest też skandynawska talharpa, czyli kojarzona z epoką wikingów lira smyczkowa. Innym rodzynkiem jest Didgeridoo, wywodzące się z plemion australijskich Aborygenów. A to tylko wierzchołek całej długiej listy instrumentalnych osobliwości, których spis znajdziemy w opisie filmu.
GramTV przedstawia:
Skąd w ogóle wybór akurat Gothica? Elder Entity ujawnił, że postawił na tę grę nieprzypadkowo:
Motyw przewodni z menu gry Gothic 1 prześladował mnie od dzieciństwa. Wtedy nawet nie przypuszczałem, że kiedykolwiek nagram jego cover. Muzyka z Gothica zawsze była dla mnie inspiracją – za każdym razem, gdy komponuję utwory w klimacie średniowiecznym, staram się nadać im ten specyficzny “gothicowy” vibe.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!