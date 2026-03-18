Zaloguj się lub Zarejestruj

Gothic jakiego nie znacie. Efekt pracy Polaka robi wrażenie

Maciej Petryszyn
2026/03/18 12:50
0
0

Szczególnie w Polsce Gothic cieszy się ogromnym, wręcz legendarnym statusem. I to takim, którego waga mimo upływu lat nie spada.

Dla wielu Gothic to przecież pierwszy RPG w growej karierze. Sentyment jest zatem oczywisty.

Gothic
Gothic

Epicka aranżacja muzycznego motywu z Gothica

Sentyment, który ma związek nie tylko z samą rozgrywką czy fabułą, ale nawet ze ścieżką dźwiękową. I to na fali tego sentymentu, odczuwanego również przez samego siebie, swoją aranżację motywu z menu głównego Gothica przygotował Elder Entity. Kto zacz? Mowa tutaj o polskim kompozytorze, którego prawdziwe imię i nazwisko to Filip Moeglich. Polak to niezależny twórca gier, który tworzy jednak również muzykę w nurcie etnicznym. Kilka miesięcy temu stworzył on nawet cover motywu bitewnego z Heroes of Might and Magic 3, który potem rozszedł się viralem po sieci. Teraz więc Moeglich sięgnął po kolejną po HoM&M3 produkcję bliską sercom graczy nad Wisłą.

Polski kompozytor sięgnął po utwór stworzony oryginalnie przez Kaia Rosenkranza i nadał mu swój własny, charakterystyczny sznyt. Charakterystyczny również z uwagi na wykorzystanie wielu nietypowych instrumentów. Jakie? W aranżacji wykorzystano np. sukę biłgorajską, czyli staropolski odpowiednik skrzypiec. Jest też skandynawska talharpa, czyli kojarzona z epoką wikingów lira smyczkowa. Innym rodzynkiem jest Didgeridoo, wywodzące się z plemion australijskich Aborygenów. A to tylko wierzchołek całej długiej listy instrumentalnych osobliwości, których spis znajdziemy w opisie filmu.

GramTV przedstawia:

Skąd w ogóle wybór akurat Gothica? Elder Entity ujawnił, że postawił na tę grę nieprzypadkowo:

Motyw przewodni z menu gry Gothic 1 prześladował mnie od dzieciństwa. Wtedy nawet nie przypuszczałem, że kiedykolwiek nagram jego cover. Muzyka z Gothica zawsze była dla mnie inspiracją – za każdym razem, gdy komponuję utwory w klimacie średniowiecznym, staram się nadać im ten specyficzny “gothicowy” vibe.

Stworzony przez Moeglicha cover ukazał się w okresie, gdy o Gothicu ponownie jest głośno. Z jednej strony seria dopiero co obchodziła swoje 25. urodziny. Z drugiej zaś wielkimi krokami zbliża się wszak Gothic Remake, czyli odświeżona wersja pierwszej odsłony. Ta po wielu latach zawirowań wreszcie ma ukazać się na rynku i to już przed nadchodzącymi wakacjami. Fani klasyki będą mogli natomiast jeszcze w tym roku ograć oryginalnego Gothica na zupełnie nowej platformie.

Tagi:

News
soundtrack
muzyka
Gothic
Polska
kompozytor
ścieżka dźwiękowa
Gothic Remake
OST
muzyka z gry
Elder Entity
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112