Gothic kończy dziś 25 lat. Czas mija, a kultowa produkcja nadal nie schodzi z ust graczy

Legendarny “polski” Gothic jest jest już z nami 25 lat. Ależ ten czas szybko leci.

15 marca 2001 roku na rynku zadebiutowała gra Gothic, czyli jedna z najbardziej kultowych produkcji RPG w historii europejskiego gamedevu. 25 lat później tytuł wciąż pozostaje żywy w pamięci graczy i jest regularnie wspominany jako jedna z najważniejszych gier początku XXI wieku. Gothic kończy 25 lat Za produkcję odpowiadało niemieckie studio Piranha Bytes, a wydawcą była firma THQ. Gra szybko zdobyła popularność szczególnie w Europie, a w takich krajach jak Polska czy Niemcy stała się prawdziwym fenomenem. Akcja Gothica rozgrywa się w królestwie Myrtany, gdzie powstała ogromna kolonia karna otoczona magiczną barierą. Do środka trafiali najgroźniejsi przestępcy, którzy mieli wydobywać magiczną rudę niezbędną do prowadzenia wojny z orkami. Gracz wciela się w tak zwanego Bezimiennego, więźnia wrzuconego do Kolonii bez żadnej przeszłości ani statusu. Od pierwszych minut musi odnaleźć się w brutalnym świecie rządzonym przez trzy frakcje, jakimi są Stary Obóz, Nowy Obóz oraz Bractwo Śniącego.

Jednym z największych atutów Gothica był niespotykany w tamtym czasie realizm świata. NPC-e mieli własne harmonogramy dnia, pracowali, spali i reagowali na działania gracza. Jeśli ktoś ukradł przedmiot na oczach strażnika, mógł spodziewać się natychmiastowej reakcji. Decyzje podejmowane w trakcie gry wpływają na rozwój historii i sposób, w jaki bohater jest postrzegany przez mieszkańców Kolonii. Grę wyróżniał także otwartym światem, wymagający system walki, rozbudowana progresja postaci, bardzo charakterystyczne dialogi i w naszym kraju naturalnie wyśmienity dubbing. Dodatkowo produkcja posiadała wyjątkowy klimat – surowy, brutalny i pełen czarnego humoru.

Gothic zdobył fanów na całym świecie, ale w Polsce osiągnął wręcz legendarny status. Dialogi bohaterów, sposób prowadzenia rozmów czy też charakterystyczne powiedzenia NPC-ów stały się częścią popkultury graczy wychowanych na tej produkcji. Mimo że od premiery minęło już ćwierć wieku, seria wciąż ma ogromną społeczność fanów. Modyfikacje są bardzo popularną opcją, podobnie jak nowe projekty fanowskie. Jak już zapewne wiecie, trwają prace nad nową wersją gry, a mianowicie Gothic Remake przygotowywaną przez studio Alkimia Interactive. Remake ma odświeżyć klasyczną produkcję, zachowując jednocześnie klimat oryginału. Dla wielu graczy Gothic to nie tylko gra, ale część młodości. Po 25 latach od premiery nadal pozostaje jednym z najważniejszych symboli klasycznych komputerowych RPG. Jak wspominacie swoje obcowanie z Gothiciem?