Najdroższa biografia w historii kina pod ostrzałem krytyków. Czy ten pomnik jest z gumy?

Wielki budżet, ogromne oczekiwania i… bardzo chłodne przyjęcie.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje filmu Michael – to filmowa biografia ikony muzyki pop. Film nakręcił Antoine Fuqua, autor takich hitów jak Dzień próby i Bez litości. Niestety, jego najnowszy film zbiera cięgi. Produkcja, która kosztowała aż 200 milionów dolarów i jest uznawana za najdroższą biografię w historii kina, zebrała zaledwie 34% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes oraz 38 punktów na Metacritic. Michael z fatalnymi recenzjami Już na tym etapie widać, że film dzieli krytyków, choć raczej w negatywnym sensie. W wielu recenzjach powtarza się jedno określenie — „wybielony”, sugerujące, że twórcy uniknęli trudniejszych tematów związanych z życiem Michael Jacksona. Pojawiają się też gdzieniegdzie pozytywne opinie, ale są w mniejszości.

Film jest pięknie zrealizowany, płytki i wciągający, nie jest to kino artystyczne. Chyba że chcecie się na niego złościć, 80% lub więcej z was będzie się nim cieszyć, a 60% lub więcej z was NAPRAWDĘ się nim pokocha. - David Poland Po kilku doniesieniach o drobnych niedociągnięciach, film biograficzny o Królu Popu wydaje się próbą znalezienia równowagi między obsługą fanów a zrozumieniem poważnego artysty. - Joanna Langfield Ten przesadnie wielbiący film biograficzny o celebrycie powinien nosić tytuł „Święty Michał”. Występy muzyczne są elektryzujące, ale film przedstawia Michaela Jacksona jako idealnego męczennika, jego ojca jako karykaturalnego złoczyńcę, a wszystkich innych jako mgliste postacie. - Carla Hay Całość tego, co uosabia Michael, pozbawia nas istotnej rozmowy, którą powinniśmy odbyć, a która nie powinna kończyć się na tym filmie. Czy potrafimy stworzyć przestrzeń dla miłości do dzieł sztuki i uznania, że ​​sami artyści są w istocie niedoskonali? - Murjani Rawls

Jednym z głównych zarzutów wobec filmu jest sposób, w jaki przedstawia historię artysty. Produkcja kończy się na 1988 roku, czyli jeszcze przed okresem największych kontrowersji, które zaczęły narastać w latach 90. Co ciekawe, pierwotna wersja filmu miała wyglądać zupełnie inaczej. Według wcześniejszych informacji, historia miała rozpoczynać się w 1993 roku, w momencie przeszukania posiadłości Neverland przez policję, a następnie cofać się do początków kariery Jacksona. Ten pomysł został jednak porzucony, m.in. z powodu groźby pozwu ze strony jednego z oskarżycieli. Sam Fuqua nie ukrywał, że temat jest trudny i niejednoznaczny. W jednym z wywiadów przyznał, że nie jest przekonany co do winy Jacksona, podkreślając jednocześnie, jak skomplikowana i niejednoznaczna jest cała sprawa. Mimo słabych recenzji, film może okazać się sukcesem finansowym. Prognozy wskazują, że Michael może otworzyć się z wynikiem przekraczającym 80 milionów dolarów. Jeśli produkcja osiągnie globalny sukces, studio może rozważyć kontynuację.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










