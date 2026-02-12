Znamy datę premiery Gothic 1 Remake. W końcu zagramy w odświeżenie klasyka

Po latach oczekiwań, spekulacji i analizowania raportów finansowych Embracer Group, firma THQ Nordic oraz polski dystrybutor PLAION Polska oficjalnie przerwali milczenie. Poznaliśmy ostateczną datę premiery Gothic 1 Remake. Za kulisami już kilka dni temu ponownie pojawiły się nowe infomacje o grze – stało się to za sprawą kolejnego materiału.

Gothic Remake – premiera tuż przed wakacjami

Bezimienny powróci do Górniczej Doliny dokładnie 5 czerwca 2026 roku. Gothic Remake zadebiutuje jednocześnie na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Choć wcześniejsze doniesienia sugerowały debiut w pierwszym kwartale roku, twórcy ze studia Alkimia Interactive zdecydowali się na dodatkowe trzy miesiące prac. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, priorytetem było dopracowanie każdego detalu tak, aby „duch Gothica” był wyczuwalny w każdym zakątku świata, co wymagało większej liczby iteracji niż w standardowych projektach.