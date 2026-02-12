Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy datę premiery Gothic 1 Remake. W końcu zagramy w odświeżenie klasyka

Mikołaj Berlik
2026/02/12 08:17
0
0

Alkimia Interactive podzieliło się wyczekiwaną infomacją.

Po latach oczekiwań, spekulacji i analizowania raportów finansowych Embracer Group, firma THQ Nordic oraz polski dystrybutor PLAION Polska oficjalnie przerwali milczenie. Poznaliśmy ostateczną datę premiery Gothic 1 Remake. Za kulisami już kilka dni temu ponownie pojawiły się nowe infomacje o grze – stało się to za sprawą kolejnego materiału.

Gothic Remake
Gothic Remake

Gothic Remake – premiera tuż przed wakacjami

Bezimienny powróci do Górniczej Doliny dokładnie 5 czerwca 2026 roku. Gothic Remake zadebiutuje jednocześnie na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Choć wcześniejsze doniesienia sugerowały debiut w pierwszym kwartale roku, twórcy ze studia Alkimia Interactive zdecydowali się na dodatkowe trzy miesiące prac. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, priorytetem było dopracowanie każdego detalu tak, aby „duch Gothica” był wyczuwalny w każdym zakątku świata, co wymagało większej liczby iteracji niż w standardowych projektach.

Nowy zwiastun, opublikowany z okazji ogłoszenia daty premiery prezentuje oczywiście odświeżenie klasyka na silniku Unreal Engine 5. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że remake Gothica zachowa surowy klimat oryginału, w tym specyficzny język i brak “prowadzenia za rękę” obecnego w wielu nowszych tytułach. Nadchodząca wersja RPG-a zaoferuje jednak ulepszony system walki oraz poprawione AI mieszkańców Kolonii. Dla nas istotny jest również fakt, że produkcja pojawi się też z pełnym polskim dubbingiem.

GramTV przedstawia:

W końcu to powiedzieliśmy. Wszystko gotowe, w czerwcu 2026 roku ponownie odwiedzicie Kolonię. Jedno jest pewne: nie byłoby to możliwe bez nieustannego wsparcia społeczności Gothic. To ta czysta, nieskażona pasja definiuje Gothic. Nie możemy się doczekać, aż gracze ponownie usłyszą słowa „Witamy w Kolonii!”.

Mikołaj Berlik
