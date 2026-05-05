Polacy zapłacą więcej za ARC Raiders. Cena gry nagle poszła w górę

Przelicznik walutowy rzadko kiedy jest łaskawy dla polskich graczy. Najczęściej wiąże się z tym, że płacimy więcej niż wskazywałyby na to nasze pensje.

Stąd różne inicjatywy i ruchy, by ceny były bardziej dostosowane pod sytuację Polaków. Ale są i takie przypadki jak ten omawiany…

ARC Raiders drożeje dla Polaków

Weźmy ARC Raiders. Wydana pod koniec ubiegłego roku produkcja Embark Studios okazała się sporym sukcesem, godnie przejmując pałeczkę po wydanym przez to samo studio THE FINALS. Dość powiedzieć, że w momencie pisania tego tekstu na samym Steamie bawiło się 95 tysięcy osób, podczas gdy peak z ostatniej doby wyniósł 122 tysiące graczy. To wszystko sprawia, że extraction shooter regularnie melduje się na listach najpopularniejszych gier na platformie Valve. A to wszystko w momencie, gdy ARC Raiders nie jest bynajmniej pozycją free to play, a pełnopłatnym tytułem.