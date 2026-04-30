Pełno świetnej muzyki na Motosercu w Pszczynie. Kto wystąpi na Żubrowisko Festival 2026?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/30 11:20
Po serii zacnych koncertów podczas Motoserca w Pszczynie, wystartowało głosowanie na zespół, który wystąpi na Żubrowisko Festival 2026.

W miniony weekend mieliśmy okazję posłuchać młodych zespołów podczas Motoserca w Pszczynie. Głównym celem imprezy jak zawsze była zbiórka krwi dla potrzebujących, a uczestnicy zabawy mogli przy okazji podziwiać fantastyczne jednoślady i oczywiście posłuchać dobrej muzyki. Sama akcja ma jednak swoje przedłużenie, ponieważ trwają eliminacje do Żubrowisko Festival 2026. News zawiera link do zewnętrznej strony.

Amber Attic
Głosowanie na młode zespoły rozpoczęte

Miłośnicy muzyki mogą już oddawać głosy na swój ulubiony zespół, który otrzyma szansę występu podczas Żubrowisko Festival 2026. Internetowe głosowanie prowadzone jest na portalu pless.pl i potrwa do 10 maja. Swoje głosy możecie oddawać w tym miejscu. Kapela, która zdobędzie największą liczbę głosów internautów, wystąpi 20 czerwca 2026 roku w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, dzieląc scenę z takimi artystami jak Organek, Luxtorpeda oraz Zenek Grabowski. Dodatkowo zwycięski zespół otrzyma możliwość nagrania profesjonalnego teledysku, którego produkcję sfinansuje WMV Team, więc warto wesprzeć rozkręcające się talenty.

Każdy użytkownik może oddać jeden głos dziennie, dlatego organizatorzy zachęcają do codziennego odwiedzania strony i regularnego wspierania swoich faworytów. Szczegółowe zasady udziału w plebiscycie dostępne są w regulaminie konkursu.

Żubrowisko Festival to jeden z najbardziej rozpoznawalnych plenerowych festiwali muzycznych na Śląsku. Wydarzenie odbywa się w Łące koło Pszczyny, nad Jeziorem Łąckim, i od lat przyciąga fanów muzyki rockowej, alternatywnej oraz szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Festiwal łączy koncerty znanych polskich wykonawców z promocją młodych talentów, dając mniej znanym zespołom możliwość zaprezentowania się przed dużą publicznością. Charakterystycznym elementem wydarzenia jest jego letnia, plenerowa atmosfera oraz połączenie muzyki z wypoczynkiem w malowniczym otoczeniu.

Poniżej możecie zobaczyć występy zespołów podczas Motoserca w Pszczynie. Na scenie pojawili się także Amber Attic o których mieliśmy już okazję pisać i na ten moment to właśnie ten zespół prowadzi w głosowaniu internautów.

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

