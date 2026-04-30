Pełno świetnej muzyki na Motosercu w Pszczynie. Kto wystąpi na Żubrowisko Festival 2026?

Po serii zacnych koncertów podczas Motoserca w Pszczynie, wystartowało głosowanie na zespół, który wystąpi na Żubrowisko Festival 2026.

W miniony weekend mieliśmy okazję posłuchać młodych zespołów podczas Motoserca w Pszczynie. Głównym celem imprezy jak zawsze była zbiórka krwi dla potrzebujących, a uczestnicy zabawy mogli przy okazji podziwiać fantastyczne jednoślady i oczywiście posłuchać dobrej muzyki. Sama akcja ma jednak swoje przedłużenie, ponieważ trwają eliminacje do Żubrowisko Festival 2026. News zawiera link do zewnętrznej strony.

Głosowanie na młode zespoły rozpoczęte

Miłośnicy muzyki mogą już oddawać głosy na swój ulubiony zespół, który otrzyma szansę występu podczas Żubrowisko Festival 2026. Internetowe głosowanie prowadzone jest na portalu pless.pl i potrwa do 10 maja. Swoje głosy możecie oddawać w tym miejscu. Kapela, która zdobędzie największą liczbę głosów internautów, wystąpi 20 czerwca 2026 roku w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, dzieląc scenę z takimi artystami jak Organek, Luxtorpeda oraz Zenek Grabowski. Dodatkowo zwycięski zespół otrzyma możliwość nagrania profesjonalnego teledysku, którego produkcję sfinansuje WMV Team, więc warto wesprzeć rozkręcające się talenty.