Gothic trafi na nową platformę. Kultowa gra świętuje swoje 25-lecie kolejnym wydaniem

THQ Nordic zapowiedziało wydanie Gothica na zupełnie nowe urządzenia.

THQ Nordic zapowiedziało, że Gothic Classic trafi na kolejną platformę. Kultowa gra od Pirahna Bytes skończyła właśnie 25 lat i z tej okazji firma ujawniła, że ukochane przez fanów przygody Bezimiennego trafią na urządzeniach z systemem iOS w 2026 roku. Oznacza to, że kultowa produkcja studia Piranha Bytes po raz pierwszy będzie dostępna także na iPhone’ach oraz iPadach. Gothic Classic trafi na urządzenia z systemem iOS jeszcze w tym roku Pierwsza odsłona serii Gothic zadebiutowała 15 marca 2001 roku i szybko zdobyła ogromną popularność wśród miłośników gatunku RPG. Gra przenosi graczy do mrocznego świata kolonii karnej otoczonej magiczną barierą, gdzie władzę sprawują rywalizujące frakcje. Produkcja wyróżniała się otwartą strukturą rozgrywki, wymagającym systemem walki oraz dużą swobodą w podejmowaniu decyzji.

W ostatnich latach THQ Nordic stopniowo przywraca klasyczną trylogię na kolejne platformy. Gothic Classic trafił już wcześniej na Nintendo Switch, gdzie zadebiutował 28 września 2023 roku. W planach są również kolejne wersje konsolowe. W 2026 roku mają ukazać się wydania na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 oraz Xbox One. Tego samego roku na konsolach pojawią się także Gothic II Complete Classic oraz Gothic 3 Classic. Zapowiedź mobilnej wersji zbiega się z ważnym jubileuszem dla serii. Właśnie minęło 25 lat od premiery pierwszego Gothica, który do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier RPG stworzonych w Europie. To jednak nie koniec planów związanych z marką. W przygotowaniu znajduje się również Gothic Remake, czyli pełnoprawne odświeżenie kultowej produkcji. Nowa wersja ma ukazać się 5 czerwca tego roku na PlayStation 5, Xbox Series oraz komputerach osobistych.

Obecnie nie ujawniono szczegółów dotyczących zmian w mobilnej edycji, jednak zapowiedź sugeruje, że gracze mogą liczyć na dostosowanie sterowania do ekranów dotykowych. Z okazji ogłoszenia premiery THQ Nordic opublikowało również krótki teaser prezentujący wersję gry przeznaczoną na iOS. W królestwie Myrtany toczy się wojna. Hordy orków najechały na terytoria ludzi, a król tych ziemi potrzebuje wiele rudy do wykucia broni potrzebnej dla swojej armii w celu odpierania zagrożenia. Ktokolwiek popełni teraz przestępstwo w tych mrocznych czasach, zostaje skazany na odbycie kary w wielkiej kolonii więziennej na Khorinis, wydobywając jakże potrzebną rudę. Cały ten obszar, nazwany "Kolonią", otoczony jest magiczną barierą w postaci sfery zajmującej dwa kilometry średnicy, która odcina kolonię karną od świata zewnętrznego. Bariera może zostać przekroczona od zewnątrz - jednak ktokolwiek to zrobi, nie może już jej opuścić. Okazała się jednak być mieczem obosiecznym - więźniowie wykorzystali w pewnym momencie stosowne okoliczności i wszczęli bunt. Kolonia podzieliła się na trzy rywalizujące ze sobą frakcje, a król został zmuszony o negocjacji o swoją rudę zamiast jej domagania się – czytamy w oficjalnym opisie gry.

