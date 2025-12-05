Zaloguj się lub Zarejestruj

Google nie kłamie. Dom dobry i Heweliusz to najpopularniejsze polskie produkcje 2025 roku

Jakub Piwoński
2025/12/05 12:30
Te wyniki nie powinny nikogo dziwić.

Jak podaje Filmweb, wiadomo już, co w wyszukiwarce Google było przez Polaków najczęściej wyszukiwanym hasłem, w kategorii filmy i seriale. I tym razem tradycyjnie dominowały rodzime produkcje, które wyprzedziły wiele hitów zagranicznych. Dwa najmocniejsze tytuły nie powinny nikogo dziwić, bo nie schodzą one z ust widzów od dłuższego czasu.

Heweliusz
Heweliusz

Dom dobry i Heweliusz na szczycie wyników wyszukiwarki Google

Wśród seriali niekwestionowanym liderem okazał się Heweliusz. Produkcja zajęła pierwsze miejsce w kategorii seriali, a w ogólnym zestawieniu wyszukiwań w Polsce znalazła się na czwartym miejscu – tuż po frazie „wyniki wyborów”. Popularność serialu pokazuje, że Polacy chętnie szukają informacji nie tylko o nowych odcinkach, ale też o kulisach wydarzeń przedstawionych na ekranie.

W kategorii filmów na czele zestawienia znalazł się Dom dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Produkcja od samej premiery budziła spore zainteresowanie – kina zostały wypełnione po brzegi podczas seansów filmu. Wyszukiwania w Google potwierdzają jej status najbardziej angażującego polskiego filmu roku. Wysokie pozycje zajęły też inne rodzime tytuły, m.in. Druga Furioza, co pokazuje, że rodzima kinematografia wciąż przyciąga uwagę internautów.

A tak wyglądają dokładne wyniki, za Filmweb:

GramTV przedstawia:

10 najczęściej wyszukiwanych tytułów filmowych w Google w 2025 roku

  1. Dom dobry
  2. Konklawe
  3. Minecraft. Film
  4. Druga Furioza
  5. Bridget Jones: Szalejąc za facetem
  6. Nosferatu
  7. Frankenstein
  8. Babygirl
  9. Thunderbolts*
  10. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

10 najczęściej wyszukiwanych tytułów serialowych w Google w 2025 roku

  1. Heweliusz
  2. Squid Game
  3. Wzgórze psów
  4. 1670
  5. Dojrzewanie
  6. Ginny & Georgia
  7. Tylko jedno spojrzenie
  8. The Last of Us
  9. Wednesday
  10. Czarne stokrotki

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


