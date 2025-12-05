Google nie kłamie. Dom dobry i Heweliusz to najpopularniejsze polskie produkcje 2025 roku

Jak podaje Filmweb, wiadomo już, co w wyszukiwarce Google było przez Polaków najczęściej wyszukiwanym hasłem, w kategorii filmy i seriale. I tym razem tradycyjnie dominowały rodzime produkcje, które wyprzedziły wiele hitów zagranicznych. Dwa najmocniejsze tytuły nie powinny nikogo dziwić, bo nie schodzą one z ust widzów od dłuższego czasu.

Dom dobry i Heweliusz na szczycie wyników wyszukiwarki Google

Wśród seriali niekwestionowanym liderem okazał się Heweliusz. Produkcja zajęła pierwsze miejsce w kategorii seriali, a w ogólnym zestawieniu wyszukiwań w Polsce znalazła się na czwartym miejscu – tuż po frazie „wyniki wyborów”. Popularność serialu pokazuje, że Polacy chętnie szukają informacji nie tylko o nowych odcinkach, ale też o kulisach wydarzeń przedstawionych na ekranie.