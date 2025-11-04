Takiego hitu na Netflixie polska kinematografia jeszcze nie miała. Wysoka oglądalność i znakomite recenzje

Gangsterski film z Mateuszem Damięckim z wielkim sukcesem na arenie międzynarodowej.

Polskie kino coraz śmielej podbija świat. Najnowszy przykład to Druga Furioza – kontynuacja popularnej produkcji Cypriana T. Olenckiego – która trafiła do zestawienia najlepszych filmów akcji ostatnich tygodni, przygotowanego przez dziennikarza The New York Times, Roberta Danielsa. Jak podaje rmffm24.pl, amerykański krytyk umieścił tytuł obok takich produkcji jak koreański Mantis czy amerykańska Nowokaina, podkreślając, że polski film w niczym nie ustępuje hollywoodzkim hitom. Druga Furioza ogromnym hitem Netflix Najwięcej komplementów w recenzji zebrał Mateusz Damięcki. Daniels porównał jego kreację do ikonicznych postaci z klasycznych filmów gangsterskich, wskazując, że aktor znakomicie łączy brutalność i wrażliwość, tworząc postać pełną wewnętrznych sprzeczności. Jego bohater, kierujący się zasadą „zdobądź wszystko albo zgiń”, ma w sobie – jak zauważył krytyk – intensywność, której nie powstydziliby się twórcy kultowych amerykańskich dramatów. W niedawnym rozmowie w podcaście WojewódzkiKędzierski aktor przyznał, że rola Goldena okazała się ważnym przełomem w jego karierze.

W zestawieniu The New York Times znalazły się produkcje z różnych zakątków świata – od Azji po Hollywood. Obok Drugiej Furiozy wyróżniono m.in. koreański thriller Mantis, japoński Bunt oraz amerykańską Nowokainę z Jackiem Quaidem. Zdaniem Danielsa, polski film wyróżnia się jednak surowym realizmem, energią i emocjonalną prawdą, które nadają mu wyjątkowy charakter.

Jak zauważył Daniels, film Olenckiego łączy intensywność emocji z bezkompromisowym tempem narracji, tworząc widowisko, które „nie daje widzowi ani chwili wytchnienia”. Dzięki temu film nie tylko trafiła do prestiżowego zestawienia, ale też – jak podkreślił krytyk – „udowadnia, że europejskie kino akcji ma się doskonale”. Co jednak bardzo ważne, film nie tylko zbiera dobre recenzje, ale również notuje imponujące wyniki oglądalności. W ciągu pierwszych pięciu dni po premierze platformowej, Druga Furioza zgromadziła ponad 7 mln widzów i około 19,9 mln godzin oglądania, co pozwoliło jej uplasować się na drugim miejscu globalnej listy najpopularniejszych nieanglojęzycznych filmów na platformie. Dodatkowo, dane z analityki platformy pokazują, że film trafił do światowych top 10 — w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Turcji, na Węgrzech, w Islandii, a także w Brazylii osiągnął miejsce na podium list popularności. Nie ma wątpliwości – Druga Furioza zdobyła pozycję znaczącego globalnego sukcesu polskiej kinematografii.

