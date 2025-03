God of War świętuje 20-lecie. Zapowiedziano Dark Odyssey Collection

Sony zaprezentowało oficjalne szczegóły obchodów dwudziestolecia serii God of War. Niestety zapowiedź obeszła się bez ogłoszenia God of War Greek Saga Remastered, w skład której miały wejść wszystkie produkcje z Kratosem rozgrywające się w Grecji, również te dostępne do tej pory wyłącznie na urządzeniach przenośnych. Chociaż wiele źródeł podawało, że kolekcja remasterów jest już gotowa do wydania, a nawet pojawiały się głosy, że zestaw może zostać pokazany na ostatnim State of Play, to Sony milczy na temat tego projektu. Fani mogą jednak liczyć na szereg atrakcji, jakie pojawią się w nowej aktualizacji do God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok – Dark Odyssey Collection to zestaw skórek inspirowanych pierwszymi odsłonami przygód Kratosa

Zapowiedziano, że już 20 marca do gry w wersji na PlayStation i PC zostanie wydany darmowy update, który zawiera Dark Odyssey Collection. W jego skład wejdą przedmioty kosmetyczne inspirowane pierwszymi dwoma odsłonami God of War. Gracze będą mogli skorzystać z dwóch dostępnych skórek dla Kratosa, w tym tej z drugiej części, która dostępna będzie wyłącznie jako nagroda za ukończenie gry na poziomie trudności God Mode.