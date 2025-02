Sony pokaże God of War Greek Saga Remastered na State of Play? Informator ujawnił termin premiery

W październiku ubiegłego roku usłyszeliśmy od kilku źródeł o zestawie gier z serii God of War, jednak do tej pory czekamy na ich oficjalną zapowiedź. Wszystko może się zmienić podczas najbliższego State of Play, które odbędzie się dzisiaj wieczorem. Warto dodać, że w ciągu ostatnich kilku ostatnich miesięcy Sony nie organizowało pokazu, więc nie było zbyt wielu okazji na ogłoszenie projektu.

God of War Greek Saga Remastered - nowe informacje o grze

Jeden z insiderów wypowiedział się o God of War Greek Saga Remastered, lecz nie niestety nie mógł on ujawnić źródła informacji. Feeling Examination potwierdził, że na dzisiejszym pokazie State of Play zobaczymy zapowiedź produkcji ze wspomnianego uniwersum. Na szczegóły musimy poczekać do samej prezentacji, jednak premiera tytułu ma się odbyć do połowy kwietnia - możliwe, że twórcy będą chcieli zaplanować to wydarzenie do końca roku finansowego, czyli do 31 marca. Warto dodać, że kolekcja ma zawierać odświeżone wersje wszystkich produkcji z greckiej sagi God of War. W skład wydania mają wchodzić trzy główne odsłony, prequel God of War: Wstąpienie oraz dwa tytuły z PSP: God of War: Chains of Olympus i God of War: Duch Sparty wydane odpowiednio w 2008 oraz 2010 roku.