God of War: Ragnarok ze szczegółami na temat trybów graficznych na PS4 i PS5

God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku za niecały tydzień. Już w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wersja na PlayStation 5 zaoferuje kilka trybów graficznych do wyboru. Tymczasem deweloperzy ze studia Sony Santa Monica postanowili podzielić się dodatkowymi szczegółami na ten temat. Dodatkowo twórcy ujawnili, na jaką rozdzielczość i płynność animacji w przypadku kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa mogą liczyć posiadacze PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Pro.

God of War: Ragnarok na PS5 otrzyma wsparcie dla VRR i HFR

Okazuje się, że posiadacze PlayStation 5 otrzymają do wyboru naprawdę sporo opcji. Wersja na najnowszą konsolę Sony już w dniu premiery otrzyma bowiem wsparcie zarówno dla VRR (Variable Refresh Rate), jak i HFR (High Frame Rate), dzięki czemu gracze będą mogli liczyć na lepsze wrażenia z rozgrywki i płynniejszy obraz. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych trybów znajdziecie na dole wiadomości.



Posiadacze PlayStation 4 Pro otrzymają do wyboru dwie opcje. W trybie jakości będą mogli liczyć na zabawę w zmiennej rozdzielczości od 1440p do 1656p przy zablokowanych 30 klatkach na sekundę. Tryb wydajności zaoferuje natomiast odblokowane 30 FPS-ów oraz rozdzielczość na poziomie 1080p-1656p. Natomiast gracze korzystający z bazowego PlayStation 4 zagrają wyłącznie w 1080p i 30 klatkach na sekundę.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 dokładnie 9 listopada. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze recenzje gry mają pojawić się w sieci już dzisiaj. Jeśli natomiast z niecierpliwością czekacie na premierę kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to zapraszamy was do lektury: Pierwsze wrażenia z God of War: Ragnarök – gotowy na Fimbulwinter?

