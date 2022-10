God of War: Ragnarok zaoferuje cztery tryby graficzne na PS5 i nawet 120 FPS

Choć gry Gotham Knights i A Plague Tale: Requiem oferują na konsoli PlayStation 5 jedynie 30 klatek na sekundę, w przypadku gry God of War: Ragnarok otrzymamy do wyboru aż cztery różne tryby graficzne. W teorii dwa – jakości oraz wydajności – aczkolwiek dziennikarze donoszą po pierwszych testach, że będą się one różnić w zależności od tego, czy posiadamy ekran obsługujący interfejs HDMI w wersji 2.0 lub 2.1.

Tryby graficzne God of War: Ragnarok na PS5

tryb jakości z HDMI 2.0 – rozdzielczość 4K i 30 FPS-ów;

tryb jakości z HDMI 2.1 – rozdzielczość 4K i 40 FPS-ów;

tryb wydajności z HDMI 2.0 – 60 FPS-ów;

tryb wydajności z HDMI 2.1 – maksymalnie 120 FPS-ów;

Przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku 9 listopada bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Po więcej informacji zapraszamy do naszej encyklopedii.