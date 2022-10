God of War Ragnarok - kiedy recenzje? Poznaliśmy dokładną datę

Chociaż w sumie kto chce kupić, to i tak kupi.

Fani produkcji Santa Monica Studio z pewnością odliczają dni do premiery God of War Ragnarok. Tytuł ma zadebiutować 9 listopada, ukazując się na PlayStation 4 i PlayStation 5. Teraz w internecie pojawiła się informacja, że pierwszych recenzji należy spodziewać się prawie tydzień przed debiutem produkcji, a konkretnie 3 listopada. Embargo na opinie spadnie tego dnia o godzinie 17:00.

GoW Ragnarok – day one patch, długość gry i ESRB

Jeśli chodzi o inne wieści na temat gry, to dziś rano informowaliśmy, że God of War: Ragnarok otrzyma w dniu premiery sporą aktualizację. Na konsolach PlayStation 4 łatka zajmie dokładnie 18.4 GB. Poza tym z innych newsów można chociażby wyczytać, jaka będzie długość gry, a także ile frakcji będzie w Ragnarok. Natomiast tutaj zobaczycie zwiastun prezentujący możliwości tytułu na PS5.

Poza tym wcześniej pisaliśmy o klasyfikacji wiekowej ESRB. Jeśli chodzi o szczegóły, to oczywiście nie jest to gra dla dzieci, bo pełno tu krwi i przemocy. Gracze będą używać “siekier i ostrzy z łańcuchami” w walce z przeciwnikami, co ma kończyć się “sporym rozlewem krwi i rozczłonkowywaniem ciał”. Nie unikniemy też takich obrazków jak chociażby nadziewanie na ostrza.