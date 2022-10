God of War Ragnarok nie będzie krótką grą. Ile zajmie przejście historii?

Już wkrótce wraz z Kratosem i Atreusem wrócimy do mitologicznego świata nordyckich bogów. W lipcu Sony oficjalnie potwierdziło datę premiery gry, wyznaczając debiut na pierwszą połowę listopada. Firma jest pewna jakości swojej produkcji i według ostatnich doniesień, recenzji możemy spodziewać się już w pierwszych dniach przyszłego miesiąca. Recenzenci muszą mieć dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z tym tytułem, a jak podał Tom Henderson, nie będzie to krótka historia i na God of War Ragnarok trzeba będzie poświęcić od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.

Ile czasu potrzeba na ukończenie God of War Ragnarok?

Przejście gry ma zająć około 40 godzin, z czego 20 godzin zajmie ukończenie głównej fabuły. Źródła podają, że około 3,5 godziny zostanie przeznaczone na same przerywniki kinowe, a pozostałe 16,5 godziny na rozgrywkę.