Cronos: The New Dawn stanie się bardziej przystępny. Bloober Team ujawnia plany na 2026

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 19:00
Bloober Team zapowiada wprowadzenie trybu dla graczy ceniących fabułę ponad wyzwania.

Najnowsza produkcja krakowskiego studia Bloober Team, zatytułowana Cronos: The New Dawn, odnotowała solidne wyniki sprzedaży, znajdując już ponad pół miliona nabywców na całym świecie. Aby jeszcze bardziej poszerzyć grono odbiorców, autorzy oficjalnie ogłosili wprowadzenie dużej aktualizacji na początku 2026 roku. Przygotowywany tryb o nazwie Temporal Diver ma być bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby osób, które pragną skupić się na mrocznej fabule, unikając jednocześnie zbyt wymagających i momentami frustrujących starć z przeciwnikami.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn z łatwiejszym trybem. Bloober Team zapowiada aktualizację

Deweloperzy przekazali wieści za pośrednictwem nowego zwiastuna udostępnionego na platformie YouTube. Jak czytamy w opisie pod materiałem, więcej szczegółów związanych z łatwiejszym trybem w Cronos: The New Dawn pojawi się w kolejnych tygodniach.

Podróżnicy! Mamy świetne wieści dla tych, którzy wolą skupić się na fabule bez konieczności mierzenia się z wymagającymi starciami.

Tryb Temporal Diver (łatwiejszy poziom trudności) trafi do Cronos: The New Dawn na początku 2026 roku.

Więcej szczegółów ujawnimy w nadchodzących tygodniach. Taka jest nasza misja!

GramTV przedstawia:

Warto przy okazji przypomnieć o aktualizacji, która pojawiła się w Cronos: The New Dawn na Halloween. Gracze otrzymali podówczas nowe stroje dla głównej bohaterki – aż cztery kombinezony. Nowa zawartość została udostępniona wszystkim posiadaczom gry za darmo.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ukazał się 5 września 2025 roku. Tytuł trafił na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

