Cronos: The New Dawn stanie się bardziej przystępny. Bloober Team ujawnia plany na 2026

Najnowsza produkcja krakowskiego studia Bloober Team, zatytułowana Cronos: The New Dawn, odnotowała solidne wyniki sprzedaży, znajdując już ponad pół miliona nabywców na całym świecie. Aby jeszcze bardziej poszerzyć grono odbiorców, autorzy oficjalnie ogłosili wprowadzenie dużej aktualizacji na początku 2026 roku. Przygotowywany tryb o nazwie Temporal Diver ma być bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby osób, które pragną skupić się na mrocznej fabule, unikając jednocześnie zbyt wymagających i momentami frustrujących starć z przeciwnikami.

Cronos: The New Dawn z łatwiejszym trybem. Bloober Team zapowiada aktualizację

Deweloperzy przekazali wieści za pośrednictwem nowego zwiastuna udostępnionego na platformie YouTube. Jak czytamy w opisie pod materiałem, więcej szczegółów związanych z łatwiejszym trybem w Cronos: The New Dawn pojawi się w kolejnych tygodniach.