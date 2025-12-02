God of War z nowymi szczegółami. Ruszyły castingi do roli Kratosa

Prime Video wzmacnia swoją wysokobudżetową adaptację God of War kolejnym znanym twórcą. Do zespołu dołączył Frederick E.O. Toye, nagrodzony Emmy reżyser znany z takich produkcji jak Shogun oraz The Boys. Toye zajmie się realizacją dwóch otwierających odcinków serialu i będzie współpracował z Ronaldem D. Moore’em, który pełni rolę showrunnera, głównego scenarzysty oraz producenta wykonawczego.

God of War – ruszyły castingi do głównych ról Kratosa i Atreusa

Preprodukcja wystartowała już w Vancouver, a równolegle rozpoczęto casting do ról Kratosa oraz Atreusa. Serial ma zagwarantowane dwa sezony. Decyzja Prime Video wynika z długoterminowego planowania produkcji o dużej skali, w których rozbudowana scenografia, kostiumy oraz świat przedstawiony wymagają znacznych inwestycji opłacalnych przy dłuższym cyklu realizacji.