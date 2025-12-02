Zaloguj się lub Zarejestruj

God of War z nowymi szczegółami. Ruszyły castingi do roli Kratosa

Radosław Krajewski
2025/12/02 14:30
Serialowa adaptacja od Amazona nabiera rozpędu.

Prime Video wzmacnia swoją wysokobudżetową adaptację God of War kolejnym znanym twórcą. Do zespołu dołączył Frederick E.O. Toye, nagrodzony Emmy reżyser znany z takich produkcji jak Shogun oraz The Boys. Toye zajmie się realizacją dwóch otwierających odcinków serialu i będzie współpracował z Ronaldem D. Moore’em, który pełni rolę showrunnera, głównego scenarzysty oraz producenta wykonawczego.

God of War
God of War

God of War – ruszyły castingi do głównych ról Kratosa i Atreusa

Preprodukcja wystartowała już w Vancouver, a równolegle rozpoczęto casting do ról Kratosa oraz Atreusa. Serial ma zagwarantowane dwa sezony. Decyzja Prime Video wynika z długoterminowego planowania produkcji o dużej skali, w których rozbudowana scenografia, kostiumy oraz świat przedstawiony wymagają znacznych inwestycji opłacalnych przy dłuższym cyklu realizacji.

God of War powstaje na bazie popularnej serii gier PlayStation. Fabularnie opowie historię Kratosa oraz jego syna Atreusa, którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy Faye. W trakcie wyprawy Kratos stara się nauczyć chłopca, jak zostać lepszym bogiem, natomiast Atreus próbuje pokazać ojcu, że można stać się lepszym człowiekiem.

Ronald D. Moore podkreśla, że projekt nabiera tempa dzięki silnemu zespołowi kreatywnemu i szerokiemu wsparciu producentów:

Chcemy stworzyć serial, który odda emocjonalną siłę i skalę oryginału, a jednocześnie opowie tę historię w sposób dostępny dla widzów, którzy wcześniej nie grali w God of War.

GramTV przedstawia:

Frederick E. O. Toye przyznał natomiast:

To świat pełen mitów i intensywnych relacji. Możliwość rozpoczęcia tej opowieści i nadania jej tonu to niebywały zaszczyt.

Produkcję współtworzą Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios przy udziale PlayStation Productions i Tall Ship Productions należącego do Moore’a. W zespole producentów wykonawczych znajdują się między innymi Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Carter Swan, Hermen Hulst, Roy Lee oraz Brad Van Arragon. Funkcje współproducentów pełnią Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia, Ben McGinnis oraz Jeff Ketcham.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

