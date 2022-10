God of War: Ragnarok otrzyma w dniu premiery sporą aktualizację

Wiemy, ile miejsca na dyskach PlayStation 4 zajmie day one patch.

God of War: Ragnarok zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie regularnie otrzymujemy nowe informacje i materiały związane ze wspomnianym tytułem. W zeszłym tygodniu do sieci trafił bowiem zwiastun prezentujący możliwości gry na PlayStation 5, a nieco wcześniej dowiedzieliśmy się, że prace nad produkcją zostały zakończone. Tymczasem okazuje się, że nadchodząca kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa otrzyma w dniu premiery sporą aktualizację.

Premierowa aktualizacja God of War: Ragnarok zajmie na PS4 ponad 18 GB

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym Twitter, premierowa aktualizacja God of War: Ragnarok zajmie na konsolach PlayStation 4 dokładnie 18.4 GB. Gracze muszą więc odpowiednio przygotować się na premierę produkcji studia Sony Santa Monica i uprzątnąć dyski swoich konsol. Warto bowiem pamiętać, że w przypadku PS4 sama gra – bez wspomnianego patcha – będzie wymagać ponad 90 GB wolnej przestrzeni.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zmierza na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra zadebiutuje na wymienionych platformach dokładnie 9 listopada bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi długości gry, a także z liczbą frakcji, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie przygód Kratosa i Atreusa.

