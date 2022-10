God of War Ragnarok z klasyfikacją wiekową. "Spory rozlew krwi"

Do premiery God of War: Ragnarok pozostał już niespełna miesiąc. Teraz najnowsza odsłona przygód Kratosa otrzymała klasyfikację wiekową ESRB, co nie tylko potwierdza rychłą datę debiutu, ale i zdradza nieco szczegółów na temat tego, co będziemy robić w grze. Nie powinno nikogo dziwić, że Ragnarok został oceniony jako produkcja dla dorosłych. Organizacja przyznała tytułowi M (mature) za “obecność krwi i elementów gore, intensywną przemoc oraz przekleństwa”.

Gracze będą używać tu “siekier i ostrzy z łańcuchami” w walce z przeciwnikami, co ma kończyć się “sporym rozlewem krwi i rozczłonkowywaniem ciał”. Ataki często kończą się też nadziewaniem na ostrza, a poza tym słychać tu też słowa takie jak f**k i sh*t.

GoW Ragnarok – data premiery, frakcje i recenzje

Premiery tytułu od Santa Monica należy spodziewać się 9 listopada. Kratos zawita zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Ostatnio na temat gry pojawiło się w internecie parę nowych wieści. Na przykład pod tym adresem piszemy o 11 frakcjach w produkcji. Wcześniej informowaliśmy też o tym, że recenzje GoW Ragnarok pojawią się w sieci już na tydzień przed premierą, co sugeruje, że twórcy są raczej pewni, że ich gra zadowoli krytyków.