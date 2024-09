Ghost of Yōtei zapewni graczom „większą kontrolę” nad historią. Twórcy chcą też uniknąć powtarzalności

Podczas State of Play pojawił się pierwszy zwiastun Ghost of Yōtei – kontynuacji świetnie ocenianego Ghost of Tsushima. Wczoraj dowiedzieliśmy się także, że Sony ma spore ambicje wobec marki, planując co najmniej jeden film i inne spin-offy. W ostatniej rozmowie z New York Times deweloperzy zdradzili natomiast, że gracze Ghost of Yōtei mogą liczyć na „większą kontrolę” nad historią.