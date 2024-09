Sony ma spore ambicje wobec Ghost of Yōtei. Ma powstać co najmniej jeden film i inne spin-offy

W trakcie ostatniego State of Play pojawiły się świetne wieści dla miłośników produkcji Sucker Punch. Otrzymaliśmy bowiem pierwszy zwiastun Ghost of Yōtei , czyli kontynuacji Ghost of Tsushima, która trafi na rynek w przyszłym roku. Jak się okazuje, Sony ma spore ambicje względem marki, planując rozszerzyć ją na filmy i inne spin-offy.

Ghost of Yōtei ma otrzymać co najmniej jeden film. Sony planuje rozszerzyć markę na inne formaty rozrywki

Szef Sony Interactive Entertainment. Hermen Hulst, rozmawiał ostatnio z New York Times o sequelu Ghost of Tsushima. Poruszono między innymi temat przekształcenia serii w „większą franczyzę rozrywkową”, na którą składać ma się „co najmniej jeden film i inne spin-offy” (via IGN). Według Hulsta jest to opłacalne z perspektywy biznesowej i pozwala zainteresować większą grupę odbiorców oryginalnymi grami.