Ghost of Yōtei to sequel Ghost of Tsushima. Mamy pierwszy zwiastun i szczegóły

Aby stworzyć coś świeżego, ale znajomego, spojrzeliśmy poza historię Jina Sakai i wyspę Tsushima, a zamiast tego skupiliśmy się na idei Ducha. W Sucker Punch uwielbiamy historie o pochodzeniu i chcieliśmy zbadać, co może oznaczać nowy bohater noszący maskę Ducha i odkrywający nową legendę. To doprowadziło nas do Ghost of Yōtei: nowy bohater, nowa historia do rozwinięcia i nowy region Japonii do odkrycia – informują twórcy.