Ghost of Yotei staje się jeszcze lepsze. Sucker Punch nie osiada na laurach

Najważniejszą częścią aktualizacji jest eliminacja poważnej liczby błędów blokujących misje. Są to usterki, które w krytyczny sposób uniemożliwiały dalsze postępy w grze, dotyczące między innymi misji „Fighting Fire with Fire”, „The Way of the Kusarigama” czy „The Tale of the Oni”.

Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.

Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło. – brzmi opis gry.