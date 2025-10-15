Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei z mocnym startem w Europie. Gra nie sięgnęła jednak po pozycję lidera

Patrycja Pietrowska
2025/10/15 15:00
Ghost of Yotei znalazło się w top 3 sprzedaży gier w Europie.

Na początku października Sony pochwaliło się ocenami Ghost of Yotei. Tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i graczy. Najnowsze zestawienie europejskich list sprzedaży GSD (obejmujące sprzedaż cyfrową i fizyczną w wielu krajach, w tym w Polsce), za tydzień kończący się 5 października 2025 roku, przynosi interesujące rezultaty, świadczące o silnym otwarciu dużych premier. Nowość od Sony zadebiutowała od razu na pozycji numer dwa.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Top 10 gier w Europie. Ghost of Yotei zaliczyło silny start, EA Sports FC 26 obroniło pozycję lidera

Mimo tak mocnego otwarcia, Ghost of Yotei nie zdołało sięgnąć po szczyt zestawienia. Pozycję lidera obroniła seria EA Sports FC 26, która utrzymała pierwsze miejsce już trzeci tydzień z rzędu. Wśród innych premier, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, na szczególną uwagę zasługuje pakiet Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch, który zajął trzecią pozycję.

Tydzień ten charakteryzował się również dynamicznymi zmianami w dolnej połowie listy, za sprawą trwającej Jesiennej Wyprzedaży Steam. Na przykład South Park: The Fractured But Whole odnotował wzrost sprzedaży o imponujące 13256%, zajmując dziewiąte miejsce. Podobnie spektakularny powrót zaliczył Doom Eternal, sklasyfikowany na piątej pozycji (wzrost o 8610%).

W analizie przychodów różnice były wyraźniejsze. Tytuły takie jak Silent Hill F oraz Sonic Racing CrossWorlds wypadły z rankingu 20 najlepiej sprzedających się gier, ale w zestawieniu przychodów wciąż znajdowały się na siódmej i jedenastej pozycji. W czołówce przychodów znalazły się również Borderlands 4 (miejsce 6), Mario Kart World (miejsce 8), NBA 2K26 (miejsce 9) i Assassin’s Creed Shadows (miejsce 10).

Top 10 pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy:

  1. EA Sports FC 26 (-62%)
  2. Ghost of Yotei (Nowość)
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nowość)
  4. Digimon Story: Time Stranger (Nowość)
  5. Doom Eternal (+8610%)
  6. Far Cry Primal (+3060%)
  7. Hogwarts Legacy (+177%)
  8. Red Dead Redemption 2 (+342%)
  9. South Park: The Fractured But Whole (+13256%)
  10. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nowość)

Top 10 pod względem przychodów:

  1. EA Sports FC 26 (-63%)
  2. Ghost of Yotei (Nowość)
  3. Digimon Story: Time Stranger (Nowość)
  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nowość)
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nowość)
  6. Borderlands 4 (-42%)
  7. Silent Hill F (-83%)
  8. Mario Kart World (+6%)
  9. NBA 2K26 (-12%)
  10. Assassin’s Creed Shadows (+23%)
Źródło:https://www.thegamebusiness.com/p/ghost-of-yotei-delivers-strong-opening

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

