Ghost of Yotei z mocnym startem w Europie. Gra nie sięgnęła jednak po pozycję lidera

Na początku października Sony pochwaliło się ocenami Ghost of Yotei. Tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i graczy. Najnowsze zestawienie europejskich list sprzedaży GSD (obejmujące sprzedaż cyfrową i fizyczną w wielu krajach, w tym w Polsce), za tydzień kończący się 5 października 2025 roku, przynosi interesujące rezultaty, świadczące o silnym otwarciu dużych premier. Nowość od Sony zadebiutowała od razu na pozycji numer dwa.

Top 10 gier w Europie. Ghost of Yotei zaliczyło silny start, EA Sports FC 26 obroniło pozycję lidera

Mimo tak mocnego otwarcia, Ghost of Yotei nie zdołało sięgnąć po szczyt zestawienia. Pozycję lidera obroniła seria EA Sports FC 26, która utrzymała pierwsze miejsce już trzeci tydzień z rzędu. Wśród innych premier, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, na szczególną uwagę zasługuje pakiet Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch, który zajął trzecią pozycję.