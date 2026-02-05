Ghost of Yotei przebiło poprzednika. Sony potwierdza lepszy start nowej odsłony

Ghost of Yotei okazało się jednym z większych sukcesów sprzedażowych Sony ostatnich miesięcy. Jak wynika z informacji przekazanych podczas najnowszej konferencji finansowej, następca Ghost of Tsushima nie tylko osiągnęła bardzo dobre wyniki krótko po debiucie, lecz także wyraźnie przebiła sprzedaż pierwowzoru w analogicznym przedziale czasowym. Premiera gry miała miejsce w październiku.

Sony ujawnia dane sprzedażowe. Ghost of Yotei wyprzedza poprzednika

Do wyników odniosła się dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, która podkreśliła, że Ghost of Yotei znacząco przyczyniło się do rezultatów ostatniego kwartału. Jak zaznaczyła, nowa odsłona serii przewyższyła sprzedaż Ghost of Tsushima w tym samym okresie od premiery.