Ghost of Yotei przebiło poprzednika. Sony potwierdza lepszy start nowej odsłony

Ghost of Yotei okazało się jednym z większych sukcesów sprzedażowych Sony ostatnich miesięcy. Jak wynika z informacji przekazanych podczas najnowszej konferencji finansowej, następca Ghost of Tsushima nie tylko osiągnęła bardzo dobre wyniki krótko po debiucie, lecz także wyraźnie przebiła sprzedaż pierwowzoru w analogicznym przedziale czasowym. Premiera gry miała miejsce w październiku.
Sony ujawnia dane sprzedażowe. Ghost of Yotei wyprzedza poprzednika
Do wyników odniosła się dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, która podkreśliła, że Ghost of Yotei znacząco przyczyniło się do rezultatów ostatniego kwartału. Jak zaznaczyła, nowa odsłona serii przewyższyła sprzedaż Ghost of Tsushima w tym samym okresie od premiery.
Ghost of Yotei, kluczowy tytuł, który wydaliśmy w październiku, przewyższył sprzedaż poprzedniej odsłony w tym samym okresie od premiery i w znaczącym stopniu przyczynił się do wyników finansowych minionego kwartału.
Dla porównania, Ghost of Tsushima po debiucie w 2020 roku sprzedało się w liczbie 2,4 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych trzech dni. Po upływie 128 dni od premiery wynik ten wzrósł do około pięciu milionów kopii, co już wtedy było uznawane za bardzo solidny rezultat. Tymczasem Ghost of Yotei potrzebowało zaledwie nieco ponad miesiąc, aby przekroczyć próg 3,3 miliona sprzedanych egzemplarzy.
Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę. – brzmi opis gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!