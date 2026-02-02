Switch rządzi w Japonii. Sprzedaż gier pokazuje absolutną dominację Nintendo

Japoński magazyn Famitsu (via TheGamer) opublikował rozszerzone zestawienie najlepiej sprzedających się gier pudełkowych w Japonii za ubiegły rok. Po wcześniejszym raporcie obejmującym pierwszą dziesiątkę, redakcja zaprezentowała pełne top 100, które jeszcze wyraźniej pokazuje skalę przewagi Nintendo na rodzimym rynku. Spośród stu najlepiej sprzedających się tytułów aż 80 ukazało się na Nintendo Switch oraz Switchu 2, co stanowi zdecydowaną większość całego zestawienia.

Nintendo zmiażdżyło konkurencję w Japonii. Aż 80 gier w top 100 na Switchu i Switchu 2

Z danych wynika, że 64 pozycje w rankingu to gry na pierwszego Switcha, natomiast kolejne 16 przypadło nowszej konsoli, czyli Switchowi 2. Zestawienie obejmuje osobne wersje sprzętowe, dlatego część tytułów pojawia się w nim podwójnie. Dobrym przykładem jest Pokémon Legends: Z-A, które znalazło się wysoko zarówno w wydaniu na Switcha, jak i na jego następcę.