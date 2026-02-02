Zaloguj się lub Zarejestruj

Switch rządzi w Japonii. Sprzedaż gier pokazuje absolutną dominację Nintendo

Patrycja Pietrowska
2026/02/02 17:00
Dane Famitsu za ubiegły rok nie pozostawiają złudzeń.

Japoński magazyn Famitsu (via TheGamer) opublikował rozszerzone zestawienie najlepiej sprzedających się gier pudełkowych w Japonii za ubiegły rok. Po wcześniejszym raporcie obejmującym pierwszą dziesiątkę, redakcja zaprezentowała pełne top 100, które jeszcze wyraźniej pokazuje skalę przewagi Nintendo na rodzimym rynku. Spośród stu najlepiej sprzedających się tytułów aż 80 ukazało się na Nintendo Switch oraz Switchu 2, co stanowi zdecydowaną większość całego zestawienia.

Mario Kart World
Mario Kart World

Nintendo zmiażdżyło konkurencję w Japonii. Aż 80 gier w top 100 na Switchu i Switchu 2

Z danych wynika, że 64 pozycje w rankingu to gry na pierwszego Switcha, natomiast kolejne 16 przypadło nowszej konsoli, czyli Switchowi 2. Zestawienie obejmuje osobne wersje sprzętowe, dlatego część tytułów pojawia się w nim podwójnie. Dobrym przykładem jest Pokémon Legends: Z-A, które znalazło się wysoko zarówno w wydaniu na Switcha, jak i na jego następcę.

W pierwszej pięćdziesiątce rankingu aż 41 miejsc zajęły produkcje Nintendo. Pozostałe pozycje przypadły głównie grom na PlayStation 5, w tym takim tytułom jak Monster Hunter Wilds, Ghost of Yotei, Death Stranding 2 czy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Jedyną grą na PlayStation 4, która znalazła się w zestawieniu, było Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, uplasowane w drugiej połowie rankingu. Na liście nie pojawiła się żadna produkcja na konsolach Xbox.

Na szczycie zestawienia znalazło się Mario Kart World na Switcha 2 z wynikiem przekraczającym 2,6 mln sprzedanych egzemplarzy. Kolejne miejsca zajęły różne edycje Pokémon Legends: Z-A oraz Monster Hunter Wilds na PS5. Wysokie pozycje przypadły również takim markom jak Super Mario Party, Kirby, Donkey Kong czy Animal Crossing.

Źródło:https://www.thegamer.com/80-of-japans-100-best-selling-games-2026-switch-or-switch-2/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

