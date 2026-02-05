PlayStation 5 osiąga kolejny kamień milowy. Ogromna baza graczy i miliony sprzedanych konsol

Sony poinformowało o osiągnięciu kolejnego ważnego kamienia milowego w historii swojej obecnej generacji sprzętu. Z opublikowanego raportu finansowego wynika, że łączna sprzedaż konsoli PlayStation 5 przekroczyła poziom 90 milionów egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty po bardzo mocnym trzecim kwartale roku fiskalnego 2025, w którym do klientów trafiło 8 milionów urządzeń. Na koniec września Sony raportowało 84,1 mln sprzedanych sztuk.

PlayStation 5 przekracza kolejną granicę sprzedaży. Konsola Sony ma już ponad 90 milionów nabywców na całym świecie

Jednocześnie dokument finansowy wskazuje, że dynamika sprzedaży sprzętu pozostaje niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 sprzedano 9,5 mln konsol, co oznacza spadek o 1,5 mln sztuk w ujęciu rok do roku.

Raport przynosi także aktualne dane dotyczące oprogramowania. Łączna sprzedaż gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 osiągnęła poziom 97,2 mln egzemplarzy. W zestawieniu tym uwzględniono wszystkie tytuły przeznaczone na obie platformy, w tym gry dodawane do zestawów z konsolami oraz produkcje sprzedawane razem z PlayStation VR.