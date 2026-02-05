Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 5 osiąga kolejny kamień milowy. Ogromna baza graczy i miliony sprzedanych konsol

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 14:00
Nowy raport Sony pokazuje siłę PlayStation.

Sony poinformowało o osiągnięciu kolejnego ważnego kamienia milowego w historii swojej obecnej generacji sprzętu. Z opublikowanego raportu finansowego wynika, że łączna sprzedaż konsoli PlayStation 5 przekroczyła poziom 90 milionów egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty po bardzo mocnym trzecim kwartale roku fiskalnego 2025, w którym do klientów trafiło 8 milionów urządzeń. Na koniec września Sony raportowało 84,1 mln sprzedanych sztuk.

PlayStation 5
PlayStation 5

PlayStation 5 przekracza kolejną granicę sprzedaży. Konsola Sony ma już ponad 90 milionów nabywców na całym świecie

Jednocześnie dokument finansowy wskazuje, że dynamika sprzedaży sprzętu pozostaje niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 sprzedano 9,5 mln konsol, co oznacza spadek o 1,5 mln sztuk w ujęciu rok do roku.

Raport przynosi także aktualne dane dotyczące oprogramowania. Łączna sprzedaż gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 osiągnęła poziom 97,2 mln egzemplarzy. W zestawieniu tym uwzględniono wszystkie tytuły przeznaczone na obie platformy, w tym gry dodawane do zestawów z konsolami oraz produkcje sprzedawane razem z PlayStation VR.

Istotnym wskaźnikiem kondycji ekosystemu pozostaje także liczba aktywnych użytkowników PlayStation Network. Na koniec trzeciego kwartału roku fiskalnego 2025 z usług PSN korzystało 132 mln osób. To niewielki, ale zauważalny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, kiedy sieć notowała 129 mln aktywnych kont.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-5-passes-90-million-units-sold/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

