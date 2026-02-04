Zapomniana gra z PlayStation 3 powinna wrócić? To mogłaby być produkcja, którą Sony rozwijałoby przez lata

Rynek tego typu gier jest już zapełniony, ale Sony miałoby sporo atutów, aby wybić się ponad konkurencję.

W czasach PlayStation 3 Sony było w zupełnie innym miejscu niż dziś. Obecnie PlayStation kojarzy się z wielkimi premierami, rozpoznawalnymi bohaterami i grami, które regularnie zgarniają najważniejsze nagrody. Mimo tego sukcesu w katalogu firmy wciąż pozostaje jeden niewykorzystany pomysł, do którego Sony mogłoby po tylu latach powrócić. PlayStation All-Stars Battle Royale – czy zapomniana gra z PlayStation 3 powinna wrócić w nowej odsłonie? Mowa o PlayStation All-Stars Battle Royale, czyli próbie stworzenia odpowiedzi na popularność Super Smash Bros. Produkcja zadebiutowała w 2012 roku i po raz pierwszy pozwoliła zobaczyć na jednej arenie bohaterów z różnych światów PlayStation. Kratos, Nathan Drake, Ratchet i Sly Cooper spotkali się w jednej bijatyce, co samo w sobie było spełnieniem marzeń wielu fanów marki. Pomysł wydawał się idealny, a potencjał ogromny.

Problem polegał na tym, że ambicja nie zawsze szła w parze z decyzjami kreatywnymi. System walki oparty wyłącznie na eliminacjach za pomocą ataków specjalnych okazał się mało intuicyjny i odstraszał mniej zaawansowanych graczy. Zamiast dynamicznej zabawy znanej z konkurencyjnych tytułów, wielu odbiorców czuło frustrację i brak satysfakcji z pojedynków. Do tego dochodziły braki w obsadzie, gdyż w dniu premiery zabrakło kilku ważnych dla marki PlayStation postaci, takich jak Crash Bandicoot, czy Spyro. Ci bohaterowie należą jednak do Activision i chociaż wtedy kojarzyły się z konsolami Sony, to najwyraźniej firma Bobby’ego Koticka nie chciała się nimi dzielić.

Nie pomogła również data premiery. Gra trafiła na rynek pod koniec życia PlayStation 3, gdy uwaga graczy zaczynała już kierować się ku nowej generacji sprzętu. Bez wyraźnego planu rozwoju i długoterminowego wsparcia tytuł szybko stracił społeczność, a serwery po latach zostały wyłączone. Projekt, który mógł zapoczątkować nową serię, zakończył się na jednej odsłonie. Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Rynek bijatyk i gier typu brawler, który chociaż przeżył już swoje złote lata, to wciąż trzyma się wystarczająco dobrze, aby pojawił się zupełnie nowy gracz, który mógłby namieszać w tym gatunku. Sony ma też do dyspozycji znacznie silniejsze portfolio postaci. Bohaterowie z nowych odsłon Horizon, The Last of Us, Ghost of Tsushima czy Spider-Mana mogliby przekonać graczy, aby spróbować swoich sił w nowym PlayStation All-Stars Battle Royale. Powrót PlayStation All-Stars Battle Royale w nowoczesnej formie mógłby być dla Sony drugą szansą na realizację idei, która wyprzedziła swoje czasy. Prostsze zasady, czytelniejsza walka, regularne aktualizacje i wsparcie online mogłyby sprawić, że tym razem crossover PlayStation stałby się czymś więcej niż tylko ciekawostką. Sony obecnie poszukuje swojej nowej gry-usługi, która przynosiłaby im zyski przez długie lata. Nie udało się z Concordem, a wkrótce spróbują z Marathonem od Bungie. Jednak to PlayStation All-Stars Battle Royale 2 mogłoby stać się taką produkcją.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.