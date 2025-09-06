Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei otrzyma recenzje na tydzień przed premierą. Znamy rozmiar gry i start pre-loadu

Radosław Krajewski
2025/09/06 12:00
0
0

Sucker Punch Productions pewne jest jakości swojej gry.

Do premiery Ghost of Yotei pozostał niespełna miesiąc, a gracze właśnie poznali kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch. Najnowsza odsłona serii Ghost zadebiutuje 2 października 2025 roku na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Niedawno twórcy podzielili się nowym materiałem, na którym zaprezentowali jedną z broni. Tytuł ma już „złoty” status, więc jest gotowy na swój debiut. Chociaż gra może otrzymać premierową łatkę, to już teraz wiadomo, ile zajmie miejsca na dysku konsoli.

Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – rozmiar gry, pre-load oraz embargo na recenzje

Według doniesień profilu PlayStation Game Size, Ghost of Yotei w wersji 01.002.000 zajmie dokładnie 85,119 GB. To spory wzrost w porównaniu do Ghost of Tsushima: Director’s Cut wraz z dodatkiem Iki Island, który ważył około 60 GB. Zainteresowani gracze będą mogli rozpocząć pobieranie produkcji już tydzień przed premierą, czyli po północy 25 września.

Wczytywanie ramki mediów.

Na pewność Sony co do jakości tytułu wskazuje nietypowo wczesne rozdanie recenzenckich kopii. Jak poinformował Geoff Keighley, embargo na publikację pierwszych opinii wygaśnie 25 września o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Potwierdzam, że otrzymałem kopię recenzencką. Embargo zniesione zostanie 25 września o godzinie 9:00 czasu wschodniego, czyli o 6:00 czasu pacyficznego – napisał dziennikarz.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Tak wczesne udostępnienie recenzji zwykle odbierane jest jako oznaka dużej wiary wydawcy w końcowy efekt. Sony najwyraźniej jest przekonane, że wieloletnia praca nad Ghost of Yotei zaowocowała dopracowanym doświadczeniem, które nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń marketingowych w dniu premiery.

Źródło:https://insider-gaming.com/ghost-of-yotei-game-size-and-pre-load-date-revealed/

Tagi:

News
Sony
recenzje
PlayStation
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PS5
embargo
rozmiar gry
pre-load
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112