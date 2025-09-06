Ghost of Yotei otrzyma recenzje na tydzień przed premierą. Znamy rozmiar gry i start pre-loadu

Do premiery Ghost of Yotei pozostał niespełna miesiąc, a gracze właśnie poznali kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch. Najnowsza odsłona serii Ghost zadebiutuje 2 października 2025 roku na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Niedawno twórcy podzielili się nowym materiałem, na którym zaprezentowali jedną z broni. Tytuł ma już „złoty” status, więc jest gotowy na swój debiut. Chociaż gra może otrzymać premierową łatkę, to już teraz wiadomo, ile zajmie miejsca na dysku konsoli.
Ghost of Yotei – rozmiar gry, pre-load oraz embargo na recenzje
Według doniesień profilu PlayStation Game Size, Ghost of Yotei w wersji 01.002.000 zajmie dokładnie 85,119 GB. To spory wzrost w porównaniu do Ghost of Tsushima: Director’s Cut wraz z dodatkiem Iki Island, który ważył około 60 GB. Zainteresowani gracze będą mogli rozpocząć pobieranie produkcji już tydzień przed premierą, czyli po północy 25 września.
