Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei odkrywa kolejne karty. Zobaczcie odachi w rękach Atsu

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 10:00
3
1

Twórcy sequela Ghost of Tsushima prezentują kolejne narzędzie walki.

Do sieci trafiły kolejne fragmenty z rozgrywki w Ghost of Yotei. Gra systematycznie ujawnia kolejne elementy swojej zawartości. Tym razem, na miesiąc przed planowaną premierą, studio zaprezentowało nowy zwiastun, który skupia się na odachi, jednej z broni protagonistki Atsu.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Odachi w Ghost of Yotei. Tak wygląda walka w najnowszym materiale z gry

Materiał ukazuje broń w dynamicznej akcji dając wgląd w to, jak gracze będą mogli wykorzystać jej właściwości na polu walki. W udostępnionym zwiastunie możemy obserwować, jak Atsu sprawnie posługuje się odachi, wykorzystując jej zasięg.

Przed premierą zwiastuna odachi, studio systematycznie udostępniało materiały przedstawiające inne bronie, takie jak kusarigama czy broń palna. Warto również przypomnieć, że produkcja osiągnęła już złoty status, co oznacza, że jest gotowa do premiery.

Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.

Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/ghost-of-yotei-odachi-gameplay-new-trailer/

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gameplay trailer
PlayStation
Sucker Punch
PlayStation 5
Ghost of Yōtei
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
3
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 10:38
Thrall napisał:

Jakie to głupie jeszcze zrobione na totalnym prymitywizmie czyli dodaj hektolitry krwi.

A to nie było czasem podobnie w Ghost of Tsushima? Bo mi się wydaje, że tak i wtedy nikt nie narzekał, że jest pewne przerysowanie niektórych ruchów postaci.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:19
Thrall napisał:

Jakie to głupie jeszcze zrobione na totalnym prymitywizmie czyli dodaj hektolitry krwi.

Raczysz rozwinąć swoją wypowiedź? Co jest głupie? Pomysł na grę, historia, postać, rodzaj broni, styl walki...?

Thrall
Gramowicz
Dzisiaj 10:16

Jakie to głupie jeszcze zrobione na totalnym prymitywizmie czyli dodaj hektolitry krwi.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112