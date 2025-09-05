Ghost of Yotei odkrywa kolejne karty. Zobaczcie odachi w rękach Atsu

Twórcy sequela Ghost of Tsushima prezentują kolejne narzędzie walki.
Do sieci trafiły kolejne fragmenty z rozgrywki w Ghost of Yotei. Gra systematycznie ujawnia kolejne elementy swojej zawartości. Tym razem, na miesiąc przed planowaną premierą, studio zaprezentowało nowy zwiastun, który skupia się na odachi, jednej z broni protagonistki Atsu.
Odachi w Ghost of Yotei. Tak wygląda walka w najnowszym materiale z gry
Materiał ukazuje broń w dynamicznej akcji dając wgląd w to, jak gracze będą mogli wykorzystać jej właściwości na polu walki. W udostępnionym zwiastunie możemy obserwować, jak Atsu sprawnie posługuje się odachi, wykorzystując jej zasięg.
Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.
Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.