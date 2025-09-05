Ghost of Yotei odkrywa kolejne karty. Zobaczcie odachi w rękach Atsu

Do sieci trafiły kolejne fragmenty z rozgrywki w Ghost of Yotei. Gra systematycznie ujawnia kolejne elementy swojej zawartości. Tym razem, na miesiąc przed planowaną premierą, studio zaprezentowało nowy zwiastun, który skupia się na odachi, jednej z broni protagonistki Atsu.

Odachi w Ghost of Yotei. Tak wygląda walka w najnowszym materiale z gry

Materiał ukazuje broń w dynamicznej akcji dając wgląd w to, jak gracze będą mogli wykorzystać jej właściwości na polu walki. W udostępnionym zwiastunie możemy obserwować, jak Atsu sprawnie posługuje się odachi, wykorzystując jej zasięg.

Przed premierą zwiastuna odachi, studio systematycznie udostępniało materiały przedstawiające inne bronie, takie jak kusarigama czy broń palna. Warto również przypomnieć, że produkcja osiągnęła już złoty status, co oznacza, że jest gotowa do premiery.