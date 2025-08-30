Ghost of Yotei osiągnęło złoty status. Premiera na PS5 coraz bliżej

Dobre wieści dla oczekujących na premierę produkcji Sucker Punch.
Wczoraj zobaczyliśmy nowy zwiastun Ghost of Yotei. Jak się okazuje, prace nad tytułem zostały już ukończone. Sucker Punch poinformowało bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, że gra uzyskała tak zwany złoty status.
Ghost of Yotei ze złotym statusem
Oznacza to, że główne prace nad tytułem zostały pomyślnie zakończone, a gra jest gotowa do premiery. Fani będą mogli wcielić się w Atsu już 2 października na PlayStation 5. Jakiś czas temu podano informacje związane z długością rozgrywki – możemy spodziewać się przygody porównywalnej czasowo do Ghost of Tsushima.
Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.
Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!