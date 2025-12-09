Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet przyciągnęło 9 mln graczy w dwa tygodnie. Twórcy mówią o „poczuciu odpowiedzialności”

Mikołaj Berlik
2025/12/09 20:00
Ogromny sukces nowego RPG akcji z otwartym światem zaskoczył nawet samych deweloperów

Where Winds Meet okazało się jednym z największych debiutów ostatnich miesięcy. Jak ujawnił główny producent gry, Beralt Lyu z Everstone Studio, w ciągu zaledwie dwóch tygodni tytuł przyciągnął aż 9 milionów graczy, znacząco przekraczając wewnętrzne prognozy studia.

Where Winds Meet – sukces większy niż oczekiwano

W rozmowie z serwisem FRVR Lyu przyznał, że twórcy wierzyli w potencjał gry ze względu na jej wuxiańską stylistykę oraz otwartą strukturę rozgrywki, jednak skala zainteresowania przerosła ich oczekiwania. Jak podkreślił, zespół liczył na wierną społeczność, ale nie spodziewał się tak szybkiego i masowego odzewu po premierze.

Zdaniem producenta rekordowa liczba graczy to nie tylko powód do dumy, ale również rosnące poczucie odpowiedzialności. W Everstone Studio 9 milionów użytkowników nie jest traktowane jak statystyka, lecz jako miliony indywidualnych historii tworzonych w świecie gry. Twórcy zwracają uwagę na aktywność społeczności w mediach społecznościowych, dzielenie się własnymi przeżyciami oraz zaangażowanie w system walki i narrację.

GramTV przedstawia:

Lyu zaznaczył, że to właśnie ta reakcja graczy jest dla studia największą motywacją do dalszego rozwoju projektu. Sukces nie był celem samym w sobie, lecz impulsem do dalszego ulepszania gry i rozbudowy jej zawartości.

Już w grudniu Where Winds Meet otrzyma dużą aktualizację, zbieżną z premierą wersji mobilnej zaplanowaną na 11 grudnia. Aktualizacja wprowadzi nową lokację oraz dwóch bossów, a jeszcze przed końcem miesiąca gracze mogą spodziewać się kolejnych nowości, w tym frakcji Velvet Shade Sect oraz nowego wyzwania w postaci Sword Trial: Scarlet Shock.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-lead-producer-sees-9-million-players-in-two-weeks-as-a-sign-of-responsibility

Mikołaj Berlik
