Where Winds Meet przyciągnęło 9 mln graczy w dwa tygodnie. Twórcy mówią o „poczuciu odpowiedzialności”

Where Winds Meet okazało się jednym z największych debiutów ostatnich miesięcy. Jak ujawnił główny producent gry, Beralt Lyu z Everstone Studio, w ciągu zaledwie dwóch tygodni tytuł przyciągnął aż 9 milionów graczy, znacząco przekraczając wewnętrzne prognozy studia.

Where Winds Meet – sukces wi ększy niż oczekiwano

W rozmowie z serwisem FRVR Lyu przyznał, że twórcy wierzyli w potencjał gry ze względu na jej wuxiańską stylistykę oraz otwartą strukturę rozgrywki, jednak skala zainteresowania przerosła ich oczekiwania. Jak podkreślił, zespół liczył na wierną społeczność, ale nie spodziewał się tak szybkiego i masowego odzewu po premierze.