Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei prezentuje nowy zwiastun. Broń palna i rzucanie katanami w akcji

Mikołaj Berlik
2025/08/29 16:30
0
1

Atsu otrzymuje kolejne możliwości w walce - Sucker Punch pokazuje rozwinięty system uzbrojenia.

Po zaprezentowaniu Ghost of Yōtei na gamescom 2025, Sucker Punch powróciło do prezentacji elementów rozgrywki. Najnowszy materiał skupia się na broni palnej, która po raz pierwszy pojawi się w serii. Główna bohaterka Atsu nie ogranicza się jednak tylko do pistoletu i muszkietu – jej arsenał jest znacznie bogatszy.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei – nowe bronie zaprezentowane przez twórców

Zwiastun otwiera dynamiczna scena, w której Atsu oddaje strzał z pistoletu w powietrzu, by chwilę później chwycić za dwuręczny muszkiet. Animacja przeładowania w zwolnionym tempie nadaje jej wręcz nadludzkiego tempa w oczach przeciwników. Broń palna okazuje się wyjątkowo skuteczna, eliminując wrogów jednym strzałem.

Nie zabrakło też fragmentów prezentujących klasyczne starcia. Bohaterka wykorzystuje podwójne ostrza, którymi przebija się przez obronę rywali i zadaje szybkie serie ciosów. Potwierdzono również możliwość rzucania porzuconymi katanami, co dodatkowo poszerza wachlarz taktyk w walce. Fani zauważyli też tajemniczego wilka wspierającego Atsu w starciach, co sugeruje rozwinięcie systemu towarzyszy.

GramTV przedstawia:

Premiera Ghost of Yōtei odbędzie się 2 października 2025 roku na PlayStation 5. Twórcy zapowiadają, że to dopiero część uzbrojenia, jakie pojawi się w grze – kolejne prezentacje mają zdradzić jeszcze więcej niespodzianek.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-trailer-showcases-firearms-dual-blade-skills-and-throwing-katanas

Tagi:

News
zwiastun
Sucker Punch
PlayStation 5
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112