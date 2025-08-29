Ghost of Yōtei prezentuje nowy zwiastun. Broń palna i rzucanie katanami w akcji

Po zaprezentowaniu Ghost of Yōtei na gamescom 2025, Sucker Punch powróciło do prezentacji elementów rozgrywki. Najnowszy materiał skupia się na broni palnej, która po raz pierwszy pojawi się w serii. Główna bohaterka Atsu nie ogranicza się jednak tylko do pistoletu i muszkietu – jej arsenał jest znacznie bogatszy.

Ghost of Yōtei – nowe bronie zaprezentowane przez twórców

Zwiastun otwiera dynamiczna scena, w której Atsu oddaje strzał z pistoletu w powietrzu, by chwilę później chwycić za dwuręczny muszkiet. Animacja przeładowania w zwolnionym tempie nadaje jej wręcz nadludzkiego tempa w oczach przeciwników. Broń palna okazuje się wyjątkowo skuteczna, eliminując wrogów jednym strzałem.