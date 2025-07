Znamy długość Ghost of Yōtei. Padło porównanie do Ghost of Tsushima

Choć Ghost of Yōtei zapowiada się na rozbudowaną grę z otwartym światem, twórcy studzą oczekiwania co do jej długości. W rozmowie z VGC współreżyser Jason Connell potwierdził, że nowa odsłona serii będzie porównywalna czasowo do Ghost of Tsushima.

Ghost of Yōtei – podobna długość, więcej aktywności

Jak podaje serwis HowLongToBeat, przejście głównego wątku w Ghost of Tsushima zajmuje średnio 25 godzin, a z zadaniami pobocznymi nawet 46. Connell nie podał konkretów, ale zaznaczył, że długość Ghost of Yōtei będzie zbliżona, choć graczom zaoferowana zostanie większa swoboda i więcej różnorodnych aktywności.