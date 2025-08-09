Ghost of Yōtei pokazuje kusarigamę w akcji. Nowa broń pozwoli na widowiskowe egzekucje

Nowy materiał z gry Ghost of Yōtei koncentruje się na kusarigamie – broni, która pozwoli eliminować przeciwników w efektowny i brutalny sposób.

Powoli zbliżamy się do premiery Ghost of Yōtei, czyli sequelu popularnego Ghost of Tsushima z 2020 roku. Twórcy regularnie dzielą się nowymi informacjami oraz materiałami z rozgrywki, a na najnowszym nagraniu możemy zobaczyć, jak w praktyce spisze się broń znana jako kusagimara.

Ghost of Yōtei – kusarigama i jej możliwości

Sucker Punch Productions udostępniło materiał z rozgrywki, w którym bohater Atsu prezentuje swoje umiejętności w walce. Kusarigama, składająca się z sierpa oraz ciężarka na łańcuchu, świetnie sprawdza się zarówno w walce z grupami wrogów, jak i przy wykańczaniu ich z dystansu. Gracz może przyciągnąć przeciwnika, by w jednej chwili poderżnąć mu gardło, a jedna z technik pozwala także przetoczyć się przez powalonego wroga, zadając śmiertelny cios w jednym płynnym ruchu.