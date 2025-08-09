Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei pokazuje kusarigamę w akcji. Nowa broń pozwoli na widowiskowe egzekucje

Mikołaj Berlik
2025/08/09 11:00
Nowy materiał z gry Ghost of Yōtei koncentruje się na kusarigamie – broni, która pozwoli eliminować przeciwników w efektowny i brutalny sposób.

Powoli zbliżamy się do premiery Ghost of Yōtei, czyli sequelu popularnego Ghost of Tsushima z 2020 roku. Twórcy regularnie dzielą się nowymi informacjami oraz materiałami z rozgrywki, a na najnowszym nagraniu możemy zobaczyć, jak w praktyce spisze się broń znana jako kusagimara.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei – kusarigama i jej możliwości

Sucker Punch Productions udostępniło materiał z rozgrywki, w którym bohater Atsu prezentuje swoje umiejętności w walce. Kusarigama, składająca się z sierpa oraz ciężarka na łańcuchu, świetnie sprawdza się zarówno w walce z grupami wrogów, jak i przy wykańczaniu ich z dystansu. Gracz może przyciągnąć przeciwnika, by w jednej chwili poderżnąć mu gardło, a jedna z technik pozwala także przetoczyć się przez powalonego wroga, zadając śmiertelny cios w jednym płynnym ruchu.

Najbardziej efektowną umiejętnością jest jednak możliwość podpalenia ostrza. Mechanika ta, przypominająca „Way of the Flame” z Ghost of Tsushima, pozwala zadawać obrażenia od ognia oraz spalić drewniane tarcze, otwierając drogę do bezpośredniego ataku. W połączeniu z dużym zasięgiem kusarigamy, gracz może w krótkim czasie wyeliminować całe grupy wrogów.

Premiera Ghost of Yōtei zaplanowana jest na 2 października wyłącznie na PS5. Oprócz kusarigamy, w grze pojawią się także inne bronie, takie jak katana, odachi, yari czy podwójne miecze. Twórcy zachęcają do zmieniania uzbrojenia w zależności od przeciwnika, choć oczywiście nie będzie to obowiązkowe.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-showcases-flaming-kusarigama-and-executions-in-new-gameplay

Tagi:

News
Sony
zwiastun
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Ghost of Yōtei
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

